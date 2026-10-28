Η διατήρηση του κόστους δανεισμού ήταν ευρέως αναμενόμενη από τη Wall Street, παρά τις ενδείξεις επιτάχυνσης και διάχυσης των ανατιμήσεων στην αμερικανική οικονομία.

Αμετάβλητα στο εύρος 3,75%-4% διατήρησε τα επιτόκια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, επιλέγοντας στάση αναμονής απέναντι στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς ελήφθη με δέκα ψήφους υπέρ και δύο κατά, λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η διοικήτρια Λίζα Κουκ και η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, διαφοροποιήθηκαν, ζητώντας αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

Η πλειοψηφία έκρινε ότι απαιτούνται περισσότερα οικονομικά στοιχεία προτού καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Η διατήρηση του κόστους δανεισμού ήταν ευρέως αναμενόμενη από τη Wall Street, παρά τις ενδείξεις επιτάχυνσης και διάχυσης των ανατιμήσεων στην αμερικανική οικονομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, τις οποίες έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος με το Ιράν, ενισχύοντας τις πιέσεις στις τιμές. Η Fed είχε προχωρήσει τον Σεπτέμβριο στην πρώτη αύξηση επιτοκίων έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια, επιχειρώντας να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Η κίνηση εκείνη είχε πραγματοποιηθεί παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δραστική μείωση των επιτοκίων, ενώ πριν από τη νέα συνεδρίαση στελέχη της τράπεζας είχαν σηματοδοτήσει διάθεση αναμονής.

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Στην ανακοίνωσή της, η επιτροπή περιγράφει ισχυρή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, με ανθεκτικές εγχώριες δαπάνες, σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και εύρωστες επενδύσεις κεφαλαίου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αύξηση της απασχόλησης συμβαδίζει με την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού, ενώ η ανεργία έχει μεταβληθεί ελάχιστα.

Η δυναμική αυτή εντείνει τον προβληματισμό για ενδεχόμενη υπερθέρμανση της οικονομίας, καθώς η άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη δραστηριότητα. Παρότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις διατηρούν αυξημένη την αβεβαιότητα, τα στοιχεία που παραθέτει η Fed αποτυπώνουν μια οικονομία που εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές.