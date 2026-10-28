Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 αναμένεται να αποτελέσει πεδίο διπλωματικών επαφών, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να μεταβεί ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Ατλάντα της Τζόρτζια, την Παρασκευή 30 και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Την αναχώρηση του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας ανακοίνωσε την Τετάρτη η Μόσχα, με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να επιβεβαιώνει ότι ο Λαβρόφ θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση.

Η συμμετοχή της Ρωσίας στη σύνοδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι διεθνείς διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες για την αναζήτηση μιας πολιτικής λύσης στη σύγκρουση.

Ζελένσκι: Έτοιμη η Ουκρανία για ειρηνευτικές συνομιλίες

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες στο περιθώριο της συνόδου της G20, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει σχετική πρόσκληση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος παραμένει η άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνάντησης στη Φλόριντα, εφόσον υπάρξει σχετική διπλωματική πρωτοβουλία.

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«Διακυβεύεται σαφώς ένα ζήτημα – να εξαναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μια συνάντηση με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και τη συμμετοχή εταίρων της Ουκρανίας θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση των διαπραγματεύσεων.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας

Η παρουσία του Σεργκέι Λαβρόφ στις ΗΠΑ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, παρά τις σοβαρές διαφωνίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 αναμένεται να αποτελέσει πεδίο διπλωματικών επαφών, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συμμετοχής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 στο Μαϊάμι, τον Δεκέμβριο. Η αμερικανική πλευρά έχει απευθύνει πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οριστική επιβεβαίωση για την παρουσία του.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επαφές που θα πραγματοποιηθούν στην Ατλάντα και στο κατά πόσο αυτές θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για νέες πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.