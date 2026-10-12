Η πρόταση για εκλογές στην Ουκρανία, η ενεργειακή εκεχειρία και οι νέες αιχμές Λαβρόφ κατά του Ζελένσκι εντείνουν την αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου προκαλεί η πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία, εφόσον συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο ότι επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το διάστημα αυτό προκειμένου να ενισχυθεί στρατιωτικά, με τις «ευλογίες» της Ευρώπης.

«Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι ακόμη και έτοιμος να διεξαγάγει προεδρικές εκλογές, εάν του δοθούν δύο μήνες για να ανασυντάξει τις δυνάμεις του. Και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ευρώπη θα μπορούσε να τον εξοπλίσει με νέα όπλα, ώστε να συνεχίσει τον τρομοκρατικό πόλεμό του εναντίον του ρωσικού λαού», δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας.

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Η πρόταση του Ζελένσκι για 60 ημέρες εκεχειρίας και εκλογές

Στο ζήτημα της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας επεκτάθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την συμφωνία του Αμερικανού προέδρου και του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διοχέτευση 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ στην αγορά.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρίνει τον Ουκρανό ομόλογό του για τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει στρατηγική και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάδειξης νέου προέδρου μέσω εκλογών.

«Νομίζω ότι είναι καιρός η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο», είχε δηλώσει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η επιλογή της ηγεσίας της χώρας αποτελεί αποκλειστικά απόφαση των Ουκρανών πολιτών. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να οργανώσει εκλογές εφόσον εξασφαλιστεί μια πλήρης κατάπαυση του πυρός για διάστημα 60 ημερών.

Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του ABC, απηύθυνε ουσιαστικά έκκληση προς τον Πούτιν να αποδεχθεί την πρόταση.

«Παρακαλώ πείτε στον Πούτιν, δώστε μας δύο μήνες, 60 ημέρες πλήρους κατάπαυσης του πυρός, 60 ημέρες, και θα οργανώσουμε εκλογές», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η διεξαγωγή εκλογών δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στη χώρα. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών υπό στρατιωτικό νόμο, ο οποίος παραμένει σε ισχύ εξαιτίας του πολέμου.

Το ευρωπαϊκό σκέλος της αντιπαράθεσης

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ αναδεικνύουν και τη διάσταση της ευρωπαϊκής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι μια προσωρινή εκεχειρία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ενίσχυση του ουκρανικού στρατού, ενώ το Κίεβο παρουσιάζει την πρότασή του ως προϋπόθεση για τη διεξαγωγή εκλογών σε ασφαλέστερες συνθήκες.

Η διαφωνία αφορά, συνεπώς, όχι μόνο τη διάρκεια και τους όρους μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας, αλλά και το κατά πόσο μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μπορεί να αποτελέσει βήμα προς μια συνολική συμφωνία ειρήνης.

Προς το παρόν, οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών καταδεικνύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τους όρους μιας συμφωνίας. Η πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών και η προοπτική διεξαγωγής εκλογών παραμένουν στο επίκεντρο της διπλωματικής αντιπαράθεσης, με τη Μόσχα να επιμένει σε συνολική διευθέτηση και το Κίεβο να θέτει ως προϋπόθεση την εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας για την εκλογική διαδικασία.

Η ενεργειακή εκεχειρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή (11/10) μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Truth Social ότι η ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τίθεται άμεσα σε ισχύ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει.

«Από τώρα, υπάρχει ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν. Μην την παραβιάσετε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2109288999026405503}

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, τους όρους εφαρμογής της ή τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα διασφαλιστεί η τήρησή της. Δεν διευκρίνισε επίσης εάν υπήρξε επίσημη αποδοχή των όρων από τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η απουσία συγκεκριμένων λεπτομερειών προκάλεσε ερωτήματα, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι, ο οποίος υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε την ανακοίνωση από τα μέσα ενημέρωσης και δεν είχε προηγουμένως ενημερωθεί για την επίτευξη συμφωνίας.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς το εάν πρόκειται για μια συμφωνία που έχει ήδη οριστικοποιηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών ή για μια αμερικανική πρωτοβουλία που εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης.