Η παράταση της ψηφοφορίας αποσκοπεί στη διευκόλυνση όσων αντιμετώπισαν προβλήματα μετακίνησης.

Την παράταση της ψηφοφορίας κατά δύο ώρες στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, έπειτα από αιτήματα και των δύο υποψηφίων, που επικαλέστηκαν προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών προς τα εκλογικά τμήματα.

Οι κάλπες ήταν προγραμματισμένο να κλείσουν στις 17:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), ωστόσο, με τη δικαστική απόφαση, η εκλογική διαδικασία παρατείνεται έως τις 19:00 (μεσάνυχτα στην Ελλάδα).

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω καταγγελιών για δυσκολίες στην πρόσβαση των ψηφοφόρων στα εκλογικά τμήματα, με τις δύο πλευρές να επικαλούνται διαφορετικούς λόγους για την ανάγκη παράτασης.

Ο συντηρητικός υποψήφιος Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του καταδικασμένου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχε ζητήσει να παραμείνουν ανοιχτές οι κάλπες για περισσότερο χρόνο σε τρεις Πολιτείες, επικαλούμενος τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε παράταση σε εννέα Πολιτείες, μετά τις καταγγελίες του εκλογικού του επιτελείου ότι είχαν περιοριστεί τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών.

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Καταγγελίες για περικοπές δρομολογίων λεωφορείων

Το ζήτημα των μετακινήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη Βραζιλία, καθώς μεγάλος αριθμός πολιτών εξαρτάται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσει στις πόλεις όπου είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Στην Πολιτεία Μπαΐα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, η οποία θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο του Λούλα, δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη υψηλόβαθμου στελέχους της υπηρεσίας μεταφορών στην πόλη Σαλβαντόρ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το συγκεκριμένο στέλεχος φέρεται να έδωσε εντολή για τη μείωση των δρομολογίων των λεωφορείων, περιορίζοντας τις δυνατότητες μετακίνησης των ψηφοφόρων.

Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία.

Λούλα: «Κανείς δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα ψήφου»

Ο Λούλα προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις, καταγγέλλοντας ενδεχόμενες παρεμβάσεις που εμποδίζουν τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες.

«Κανείς δεν θα έπρεπε να εγκαταλείπει το δικαίωμά του στην ψήφο επειδή κάποιος αδίστακτος επιχειρηματίας ή κάποιος διεφθαρμένος, ανέντιμος δήμαρχος προσπαθεί να τον εμποδίσει να ψηφίσει», δήλωσε στους δημοσιογράφους.