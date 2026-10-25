Στο 56,4% η συμμετοχή έως τις 16:00.

Στο 56,4% ανήλθε η συμμετοχή των ψηφοφόρων στη Σερβία μέχρι τις 16:00 η ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με επίσημη την ανακοίνωση της ΜΚΟ ΄΄CRTA΄΄ η οποία έχει παρατηρητές σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Το ποσοστό αυτό, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία από το Κόσοβο, καταγράφει θεαματική αύξηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές του 2023, όταν το αντίστοιχο ποσοστό προσέλευσης την ίδια ώρα βρισκόταν στο 42,38%.

Ωστόσο, η εκλογική διαδικασία δεν κυλά χωρίς προβλήματα. Οργανώσεις οι οποίες παρακολουθούν την εκλογική διαδικασία καταγγέλλουν παρατυπίες που αφορούν κυρίως εξαγορά ψήφων, διπλούς καταλόγους εγγεγραμμένων αλλά και επιθέσεις σε ψηφοφόρους. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Πάντσεβο. Συγκεκριμένα, έξω από εκλογικό τμήμα που στεγάζεται στη Γεωργική Σχολή της πόλης, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σωματικά σε νεαρούς άνδρες που περίμεναν για να ψηφίσουν.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον έναν νεαρό με αιμόφυρτο πρόσωπο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας για τη διενέργεια έρευνας, ενώ στους τραυματίες παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια. Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε επίσης βίντεο που δείχνει ομάδα εκατοντάδων μαυροφορεμένων νεαρών με κουκούλες να κινούνται σε κεντρική λεωφόρο του Βελιγραδίου.

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Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο του Βελιγραδίου εθεάθησαν πολλά οχήματα της αστυνομικής δύναμης καταστολής διαδηλώσεων. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στον αυτοκινητόδρομο Βελιγραδίου - Νις, καταγράφηκε φάλαγγα περίπου 20 βαρέων οχημάτων της αστυνομίας με κατεύθυνση προς το Βελιγράδι.

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Τα συγκεκριμένα οχήματα που βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Βελιγραδίου είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διαδηλώσεων του 2025 στο Νόβι Σαντ, όταν και χρησιμοποιήθηκαν από δυνάμεις της αστυνομίας για την απώθηση διαδηλωτών από λεωφόρους και κεντρικούς οδικούς άξονες.