Κουκουλοφόροι με σιδερολοστούς και πυρσούς επιτέθηκαν σε νεαρούς έξω από εκλογικό τμήμα.

Ένταση επικράτησε στη συνοικία Κλίσα του Νόβι Σαντ, στη Σερβία, όπου σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων πολιτών. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το κίνημα πολιτών «Bravo», αφορμή για το περιστατικό αποτέλεσε ο εντοπισμός ατόμων που φέρονται να είχαν στην κατοχή τους παράλληλους εκλογικούς καταλόγους.

Το κίνημα «Bravo» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «X» ότι στο εκλογικό κέντρο που στεγάζεται στο νέο δημοτικό σχολείο «Duško Radović», στη συνοικία Κλίσα του Νόβι Σαντ, εντοπίστηκαν άτομα με διπλούς εκλογικούς καταλόγους.

{https://x.com/aleksa15278/status/2114342167330144488}

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στην ίδια πλατφόρμα, διακρίνεται ομάδα ανθρώπων να περικυκλώνει αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρισκόταν μία γυναίκα. Παράλληλα, ακούγονται φωνές πολιτών που υποστηρίζουν ότι η γυναίκα κρύβει έναν κατάλογο κάτω από το σώμα της.

Αρκετά άτομα επιχείρησαν να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματος, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης ακούστηκε ένας άνδρας να απειλεί ότι θα βγάλει πιστόλι.

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Σύμφωνα με το κίνημα «Bravo», το εκλογικό κέντρο κοντά στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται υπό την επιτήρηση παρατηρητών και εκπροσώπων ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά αδύνατη τη διάπραξη εκλογικών παρατυπιών.

{https://www.facebook.com/reel/1471980281449227}

Το περιστατικό σημειώθηκε με φόντο τις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται στη Σερβία, ενώ καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες έχουν καταγραφεί και σε άλλα σημεία του Νόβι Σαντ, όπου χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία.

Σερβία: Κουκουλοφόροι με σιδερολοστούς και πυρσούς επιτέθηκαν σε νεαρούς έξω από εκλογικό τμήμα

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε στο Πάντσεβο της Σερβίας, όπου ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε νεαρούς έξω από εκλογικό τμήμα, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Pančevo.city, ομάδα μασκοφόρων ανδρών, οπλισμένων με σιδερολοστούς και αναμμένους πυρσούς, επιτέθηκε σε αρκετούς νεαρούς έξω από τη Γεωργική Σχολή του Πάντσεβο, όπου στεγάζεται εκλογικό τμήμα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται σκηνές έντονης βίας, ενώ ένας από τους νεαρούς εμφανίζεται με αιμόφυρτο πρόσωπο, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε.

Οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες και μάσκες που κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Σύμφωνα με το σερβικό τηλεοπτικό δίκτυο N1, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μετά το περιστατικό. Ωστόσο, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο δίκτυο, το επεισόδιο δεν είχε καταγγελθεί επισήμως και οι Αρχές ενημερώθηκαν για όσα συνέβησαν μέσω των δημοσιευμάτων.