Οι κάλπες ανοίγουν την Κυριακή στις 07:00 το πρωί και κλείνουν στις 20:00 το βράδυ (21:00 ώρα Ελλάδας).

Στις κάλπες καλούνται αύριο, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 6,45 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Σερβία για να εκλέξουν τους 250 εκπροσώπους του νέου κοινοβουλίου.

Οι εκλογές αυτές θεωρούνται μία από τις πιο κρίσιμες και αμφίρροπες αναμετρήσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, καθώς λαμβάνουν μορφή άτυπου δημοψηφίσματος για τη 14χρονη διακυβέρνηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας ηγείται του συνδυασμού «Ενωμένη Σερβία», τον οποίο συνθέτουν το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) και άλλα μικρότερα κόμματα, αυτοπροσδιοριζόμενος ως ένα εθνικό-πατριωτικό μέτωπο.

Ο βασικός αντίπαλος του Βούτσιτς δεν είναι πλέον η παραδοσιακή, κατακερματισμένη αντιπολίτευση, αλλά η «Φοιτητική Λίστα». Πρόκειται για ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα που κατάφερε να συσπειρώσει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, πρωτοστατώντας τα τελευταία δύο χρόνια στις κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Η «σπίθα» που πυροδότησε την εξέγερση των φοιτητών άναψε τον Νοέμβριο του 2024, μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στον ανακαινισμένο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα δοθεί μάχη «στήθος με στήθος», με τη διαφορά να είναι οριακή και να μην ξεπερνά τις δύο ποσοστιαίες μονάδες. Το ενδεχόμενο μιας τόσο μικρής διαφοράς προκαλεί έντονη ανησυχία στους αναλυτές, καθώς το αποτέλεσμα ενδέχεται να αμφισβητηθεί, πυροδοτώντας ταραχές την επόμενη ημέρα.

Οι εκλογές διεξάγονται σε κλίμα βαθιάς πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης. Ο στιγματισμός των φοιτητών από το κυβερνών κόμμα του Βούτσιτς ως «ξένων πρακτόρων, οι οποίοι με τη βοήθεια και την οικονομική υποστήριξη μυστικών υπηρεσιών από το εξωτερικό επιδιώκουν τη διάλυση του κράτους», δημιουργεί εκρηκτική ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές καταγγέλλουν παράνομες μεθοδεύσεις, όπως εξαγορά ψήφων, εκβιασμούς ψηφοφόρων, προληπτικές συλλήψεις ακτιβιστών και τρομοκράτηση των πολιτών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ζήτησε να γίνουν σεβαστές οι δημοκρατικές αρχές κατά την εκλογική διαδικασία. «Η ορθή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, ιδίως κατά τη διεξαγωγή εκλογών, βρίσκεται στον πυρήνα της διαδικασίας ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαρντ, σχολιάζοντας την κατάσταση.

Την εκλογική διαδικασία στη Σερβία θα παρακολουθούν διεθνείς παρατηρητές από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.