Πώς θα μπορούσαν να επηρεαστούν οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι υπηρεσίες διαδικτύου.

Σχέδια για τη στοχοποίηση υποθαλάσσιων καλωδίων επικοινωνιών στον Περσικό Κόλπο φέρεται να έχει καταρτίσει το Ιράν, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύσουν νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον του.

Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο δύο ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους ασφαλείας, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι μια νέα σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε κρίσιμες υποδομές που υποστηρίζουν τις διεθνείς ψηφιακές επικοινωνίες.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με την Τεχεράνη να διαμηνύει ότι, εάν δεχθεί νέα επίθεση, η απάντησή της δεν θα περιοριστεί σε στρατιωτικούς στόχους. Στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων βρίσκονται τα υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου, αλλά και άλλες τεχνολογικές υποδομές που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, το Ιράν εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να εμποδίσει την επισκευή καλωδίων που θα υποστούν ζημιές, ώστε να παραταθούν οι διακοπές στις επικοινωνίες. Δεν δόθηκαν, ωστόσο, συγκεκριμένες πληροφορίες για το πώς ή σε ποια ακριβώς σημεία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τέτοιες επιθέσεις.

Στο στόχαστρο επτά υποθαλάσσια καλώδια στα Στενά του Ορμούζ

Στο πλαίσιο των προειδοποιήσεων της Τεχεράνης, ο Γιαντολάχ Τζαβανί, αναπληρωτής επικεφαλής πολιτικών υποθέσεων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), είχε αναφέρει ότι επτά βασικά καλώδια διαδικτύου που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους, εάν δεχθούν πλήγμα οι ιρανικές υποδομές.

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Τα συγκεκριμένα καλώδια αποτελούν μέρος του δικτύου που μεταφέρει δεδομένα μεταξύ χωρών της Μέσης Ανατολής και άλλων περιοχών του κόσμου. Τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του διαδικτύου, καθώς, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), διακινούν περίπου το 99% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι συνέπειες μιας επίθεσης στα καλώδια των Στενών του Ορμούζ δεν θα ήταν απαραίτητα ίδιες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Άλαν Μόλντιν, διευθυντή ερευνών της εταιρείας τηλεπικοινωνιακών αναλύσεων TeleGeography, λιγότερο από το 1% του διεθνούς εύρους ζώνης διέρχεται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για τις χώρες του Κόλπου, η συνολική επίδραση στην παγκόσμια διαδικτυακή κίνηση ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένη. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραμάτιζε ο αριθμός των καλωδίων που θα επηρεάζονταν, καθώς και η δυνατότητα αναδρομολόγησης των δεδομένων μέσω εναλλακτικών δικτύων.

Κίνδυνος για συναλλαγές, ηλεκτρονικό εμπόριο και υπηρεσίες cloud

Μια συντονισμένη επίθεση σε περισσότερα από ένα καλώδια θα μπορούσε να προκαλέσει επιβράδυνση των διαδικτυακών υπηρεσιών και να δημιουργήσει προβλήματα σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων.

Μεταξύ των τομέων που θα μπορούσαν να επηρεαστούν περιλαμβάνονται:

Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες εξαρτώνται από την ταχεία και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μεταξύ τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται καθημερινά από επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), οι οποίες στηρίζονται σε διεθνείς συνδέσεις για τη λειτουργία εφαρμογών και την αποθήκευση δεδομένων.

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, ιδίως στις χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τις συγκεκριμένες υποθαλάσσιες διαδρομές.

Η αποκατάσταση των ζημιών θα μπορούσε, επίσης, να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη σε συνθήκες πολέμου. Οι αυξημένοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, οι περιορισμοί στην πρόσβαση πλοίων επισκευής και οι καθυστερήσεις στην έκδοση σχετικών αδειών θα μπορούσαν να παρατείνουν τις διακοπές, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Reuters.

Απειλές και για κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης

Οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης δεν περιορίζονται στα υποθαλάσσια καλώδια. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στοχοποίησης κέντρων δεδομένων και εγκαταστάσεων τεχνητής νοημοσύνης που συνδέονται με αμερικανικές εταιρείες και συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού συστήματος εθνικής ασφάλειας, έχει προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στους στόχους της χώρας.

Οι απειλές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων επενδύσεων που έχουν πραγματοποιήσει τα κράτη του Κόλπου σε ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών.

Στρατηγική αποτροπής ή προετοιμασία για ευρύτερη σύγκρουση;

Οι δηλώσεις των Ιρανών αξιωματούχων εντάσσονται σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να καταστήσει σαφές ότι μια νέα αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να έχει συνέπειες πέρα από τα άμεσα πεδία των πολεμικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Reuters, οι απειλές ενδέχεται να αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης προς την Ουάσιγκτον, καθώς και προς τις κυβερνήσεις των χωρών του Κόλπου και τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην περιοχή. Η προοπτική ζημιών σε κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αυξήσει το οικονομικό κόστος μιας νέας σύγκρουσης και να ενισχύσει τις πιέσεις για διπλωματική αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η Ερυθρά Θάλασσα αποτελεί επίσης σημαντικό διάδρομο διεθνών τηλεπικοινωνιών, με συνδέσεις που εξυπηρετούν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια δήλωση της Τεχεράνης που να επιβεβαιώνει σχέδιο στοχοποίησης καλωδίων στη συγκεκριμένη περιοχή.