«Η Τεχεράνη εξακολουθεί να συνιστά υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), Εφί Ντεφρίν, δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επιτεθεί στο Ιράν «με ισχύ, ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αυτόνομα, χωρίς τους Αμερικανούς», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να συνιστά υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ, ενώ «το όραμα του Ιράν για την καταστροφή» της χώρας δεν έχει «εκλείψει», μετέδωσε ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan, επικαλούμενος δηλώσεις του Ντεφρίν.

Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν επανειλημμένα απειλές. Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, είχε προειδοποιήσει ότι ο ισραηλινός στρατός θα βομβαρδίσει το Ιράν, «γυρίζοντάς το στην εποχή του λίθου και βυθίζοντάς το στο σκοτάδι», σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιτεθεί στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera