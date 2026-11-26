Επαναφέροντας τον Χουάνγκ τη Δευτέρα, η Nvidia παρέλειψε οποιαδήποτε αναφορά στις σχέσεις του, δηλώνοντας αντ' αυτού ότι η κίνηση βασίστηκε «σε εισήγηση της αμερικανικής κυβέρνησης», ακόμη και τη στιγμή που μια ανεξάρτητη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου συνέχιζε την έρευνά της.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P Global Ratings έθεσε την Τετάρτη την πιστοληπτική ικανότητα της Nvidia σε επιτήρηση για πιθανή υποβάθμιση, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση και η επακόλουθη επαναφορά του διευθύνοντος συμβούλου της αποκάλυψαν αδυναμίες στη διοίκηση και την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ.

«Πιστεύουμε ότι η μακροχρόνια θητεία ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου ενδέχεται να έχει υπονομεύσει την ανεξαρτησία τους. Οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας ενδέχεται επίσης να μην έχουν συμβαδίσει με την ταχεία ανάπτυξη της Nvidia και τον ρόλο της ως κρίσιμου παράγοντα στην παγκόσμια τεχνολογία», ανέφερε ο οίκος αξιολόγησης.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας ταραχώδους περιόδου για την ηγεσία της Nvidia. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας επανέφερε τον CEO Τζένσεν Χουάνγκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λίγες ημέρες αφότου παραιτήθηκε έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις με υφισταμένους του που αναφέρονταν απευθείας σε αυτόν, καθώς και με μια κινέζα επιχειρηματία, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να θεωρούν κατάσκοπο του Πεκίνου.

Επικριτές και νομοθέτες κατακεραύνωσαν την επαναφορά του, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του οποίου είχε δηλώσει στους επενδυτές την περασμένη εβδομάδα ότι η Nvidia δεν θα επαναπροσλάμβανε τον Χουάνγκ στη θέση του CEO, καθώς η συμπεριφορά του δεν συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας.

Επαναφέροντας τον Χουάνγκ τη Δευτέρα, η Nvidia παρέλειψε οποιαδήποτε αναφορά στις σχέσεις του, δηλώνοντας αντ' αυτού ότι η κίνηση βασίστηκε «σε εισήγηση της αμερικανικής κυβέρνησης», ακόμη και τη στιγμή που μια ανεξάρτητη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου συνέχιζε την έρευνά της για τις αναφορές που εμπλέκουν τον ίδιο και μια ύποπτη προσπάθεια ξένης κατασκοπείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Reuters μετέδωσε την Τετάρτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν διεξήγαγε επίσημη έρευνα για τον Χουάνγκ προτού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέσει για την επιστροφή του στη θέση του CEO, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Αντ' αυτού, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ότι είχε παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο, βάσει των συνεχιζόμενων ερευνών σε δύο πελάτες της Nvidia, τις Super Micro και Megaspeed International, οι οποίες είναι ύποπτες για λαθρεμπόριο προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα. Το συμπέρασμα αυτό ενδέχεται να αλλάξει καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Οποιαδήποτε πιθανή υποβάθμιση θα περιοριστεί σε μία βαθμίδα

Οι επενδυτές παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστοι από την κίνηση της S&P, η οποία έρχεται ενώ η μετοχή της Nvidia καταγράφει πτώση 38% από τις 6 Οκτωβρίου. Η Nvidia έκλεισε με πτώση σχεδόν 4% την Τετάρτη, περιορίζοντας μέρος των απωλειών της αφού ο δείκτης Nasdaq 100 προσέγγισε πρόσκαιρα πτώση 20% από το πρόσφατο υψηλό του.

Το κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών χρέους (CDS) των εταιρειών τεχνολογίας αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά το περιθώριο των πενταετών CDS για τη Nvidia μεταβλήθηκε ελάχιστα.

Η Nvidia διαθέτει επί του παρόντος αξιολόγηση «AA» από την S&P, η οποία υποδηλώνει πολύ ισχυρή ικανότητα εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων. Η υψηλότερη αξιολόγηση είναι «AAA».

Ο οίκος ανέφερε ότι θα μπορούσε να υποβαθμίσει τη Nvidia εντός των επόμενων 90 ημερών, αλλά αναμένει ότι οποιαδήποτε πιθανή υποβάθμιση θα περιοριστεί σε μία βαθμίδα, εκτός εάν οι έρευνες και άλλες αποκαλύψεις βλάψουν τη φήμη της εταιρείας ή τις μελλοντικές επιχειρηματικές της προοπτικές.

Εν τω μεταξύ, ο οίκος Moody's δήλωσε την Τετάρτη ότι η επιστροφή του Χουάνγκ αμβλύνει τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα γύρω από την επιχειρησιακή εκτέλεση της Nvidia και εξαλείφει τον κίνδυνο που συνδέεται με τον διορισμό νέου επικεφαλής στην εταιρεία.

Ο οίκος ανέφερε ότι η αξιολόγηση «Aa1» και οι σταθερές προοπτικές της Nvidia παραμένουν ανεπηρέαστες, αν και υποστήριξε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τη διακυβέρνηση και το ρυθμιστικό πλαίσιο παραμένει.

Η Nvidia έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI), χρηματοδοτώντας νεοφυείς επιχειρήσεις AI, εταιρείες cloud και έργα data centers, τα οποία με τη σειρά τους δαπανούν μεγάλο μέρος αυτών των κεφαλαίων για τις ίδιες τις κάρτες γραφικών (GPU) και άλλα τσιπ AI της Nvidia.

Οι πολύπλοκες αυτές συμφωνίες χρηματοδότησης έχουν αυξήσει την έκθεση της Nvidia σε μια πιθανή ύφεση του κλάδου, ανέφεραν αναλυτές.

WSJ: Δεν βρέθηκαν στοιχεία πως η Άλις Χουάνγκ έλαβε εντολές να κατασκοπεύσει τον Τζένσεν Χουάνγκ

Ξεχωριστά, η Wall Street Journal μετέδωσε την Τετάρτη ότι αμερικανοί αξιωματούχοι δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το στέλεχος τεχνολογίας Άλις Χουάνγκ έλαβε εντολές από το Πεκίνο να κατασκοπεύσει τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Αξιωματούχοι της CIA, του FBI, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) ενημέρωσαν το προσωπικό των επιτροπών πληροφοριών του Κογκρέσου και τους ηγέτες των νομοθετικών σωμάτων, ανέφερε η Journal. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Άλις Χουάνγκ επικοινώνησε με την υπηρεσία κατασκοπείας της Κίνας κατά τη διάρκεια της σχέσης, αλλά δεν βρήκαν ενδείξεις ότι παρείχε σημαντικές πληροφορίες.

Η Nvidia και οι υπηρεσίες δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters, με το πρακτορείο να να επαληθεύσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι τα τρέχοντα στοιχεία υποδηλώνουν πως η Άλις Χουάνγκ και ο Τζένσεν Χουάνγκ ενδέχεται να είχαν ερωτική σχέση, αλλά δεν επρόκειτο για συντονισμένη κίνηση της Κίνας, προσθέτοντας ωστόσο ότι νέες πληροφορίες θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την εκτίμηση.

Η ενημέρωση σημείωσε επίσης ότι ο Κανγκ Γουέι, ο οποίος περιγράφηκε στην Journal ως σύζυγος της Άλις Χουάνγκ από άτομα που τους γνωρίζουν, ήταν συνεργάτης του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας και διατηρούσε συχνή επαφή με την υπηρεσία πληροφοριών.