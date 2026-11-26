Στη Βουλή η Ενδιάμεση Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο– Οι προτάσεις για νέες εξετάσεις και αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου, στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια με άξονα το Εθνικό Απολυτήριο περιλαμβάνει η Ενδιάμεση Έκθεση του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, η οποία παρουσιάζεται σήμερα στη Βουλή. Η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων πραγματοποιείται παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη και του προέδρου του Εθνικού Διαλόγου Μιχάλη Σφακιανάκη, με αντικείμενο τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφορετικά μοντέλα εξετάσεων, η πιθανή αναμόρφωση των Πανελληνίων, η αξιοποίηση των βαθμών του Λυκείου, αλλά και η εισαγωγή νέων ψηφιακών διαδικασιών αξιολόγησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση δεν αποτελεί οριστικό νομοσχέδιο, αλλά καταγράφει εναλλακτικές προτάσεις και σενάρια που βρίσκονται υπό επεξεργασία και διαβούλευση. Στόχος είναι η κατάρτιση του τελικού σχεδίου νόμου στις αρχές του 2027, ενώ θα ξεκινήσει και η δημόσια ψηφιακή διαβούλευση, ώστε να κατατεθούν παρατηρήσεις και προτάσεις για τις αλλαγές.

Τρία μοντέλα για τη σχέση Εθνικού Απολυτηρίου και Πανελληνίων

Η Ενδιάμεση Έκθεση παρουσιάζει διαφορετικές αρχιτεκτονικές για τη διεξαγωγή των εθνικών εξετάσεων, με στόχο την αναμόρφωση του τρόπου αξιολόγησης και την ενίσχυση του ρόλου του Εθνικού Απολυτηρίου. Ζητούμενο τη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα συνδυάζει την αξιοπιστία της αξιολόγησης με τον περιορισμό της εξεταστικής πίεσης. Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι Πανελλήνιες θα διατηρηθούν ως αυτοτελής διαδικασία εισαγωγής στα Πανεπιστήμια ή εάν θα ενσωματωθούν σε ένα νέο σύστημα πιστοποίησης των γνώσεων και αξιολόγησης των μαθητών για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου. Ειδικότερα, έχουν συζητηθεί τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις:

Πρώτο μοντέλο: Διατήρηση των Πανελληνίων ως ξεχωριστής διαδικασίας για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, με το Εθνικό Απολυτήριο να βασίζεται στην ενδοσχολική αξιολόγηση των μαθητών.

Δεύτερο μοντέλο: Καθιέρωση δύο διαφορετικών συστημάτων εθνικών εξετάσεων. Το πρώτο θα αφορά την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου και το δεύτερο την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τρίτο μοντέλο: Δημιουργία ενιαίας εθνικής εξέτασης διπλής λειτουργίας, η οποία θα αξιοποιείται τόσο για την πιστοποίηση της αποφοίτησης από το Λύκειο όσο και για την κατάταξη των υποψηφίων και την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κοινό στοιχείο των προτάσεων είναι η διατήρηση κεντρικών κανόνων, ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης και εγγυήσεων ισότιμης συμμετοχής. Ωστόσο, κάθε μοντέλο έχει διαφορετικές οργανωτικές απαιτήσεις και ενδέχεται να επιφέρει διαφορετικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των μαθητών και στη λειτουργία των σχολείων.

Σύστημα Α: Κεντρικές εξετάσεις με δεύτερη ευκαιρία

Το πρώτο μοντέλο διατηρεί τον βασικό πυρήνα των σημερινών κεντρικά οργανωμένων εθνικών εξετάσεων, εισάγοντας παράλληλα τη δυνατότητα μιας δεύτερης εξεταστικής περιόδου. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να επανεξεταστούν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, εφόσον επιθυμούν να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Στην τελική βαθμολογία θα λαμβάνεται υπόψη ο υψηλότερος από τους δύο βαθμούς, ώστε το αποτέλεσμα να μην εξαρτάται αποκλειστικά από μία εξεταστική στιγμή. Η εφαρμογή του συστήματος προϋποθέτει πρόσθετο σχεδιασμό για τη δεύτερη εξεταστική περίοδο, καθώς απαιτούνται πόροι για τη βαθμολόγηση, την επιτήρηση και τη λειτουργία των εξεταστικών κέντρων. Παράλληλα, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν η έκταση της εξεταστέας ύλης και η ενδεχόμενη κατανομή της μεταξύ Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Στο ίδιο μοντέλο εντάσσεται και η πρόταση για συμπληρωματική κάλυψη των κενών θέσεων στα Πανεπιστήμια, μέσω της διαδικασίας Clearing. Μετά την ολοκλήρωση της κύριας κατανομής και την οριστικοποίηση των εγγραφών, οι θέσεις που θα παραμένουν κενές θα μπορούν να διατίθενται με βάση προκαθορισμένα ακαδημαϊκά κριτήρια.

Τα κριτήρια κατάταξης δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Εξετάζεται αν θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός των εθνικών εξετάσεων, ο γενικός βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου, οι επιδόσεις σε συναφή μαθήματα ή ένας συνδυασμός αυτών. Βασική προϋπόθεση είναι οι κανόνες να έχουν ανακοινωθεί εκ των προτέρων, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των υποψηφίων. Η διαδικασία Clearing δεν θα αποτελεί νέα εξεταστική δοκιμασία, αλλά ένα πρόσθετο στάδιο αξιοποίησης των ήδη διαμορφωμένων αποτελεσμάτων.

Σύστημα Β: Δύο εξεταστικές περίοδοι στη Γ΄ Λυκείου

Το δεύτερο μοντέλο προβλέπει δύο κεντρικά οργανωμένες εθνικές εξεταστικές περιόδους κατά τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου. Η εξεταστέα ύλη θα χωρίζεται σε δύο διακριτά και, κατά κανόνα, ισομερή μέρη. Η πρώτη εξεταστική περίοδος θα πραγματοποιείται μέσα στη σχολική χρονιά και θα καλύπτει το πρώτο μέρος της ύλης, ενώ η δεύτερη θα διεξάγεται με την ολοκλήρωση του σχολικού έτους και θα αφορά το υπόλοιπο. Οι δύο εξεταστικές «πύλες» θα μπορούσαν να καλύπτουν τα μαθήματα προσανατολισμού, τις προτεινόμενες περιοχές μάθησης του Εθνικού Απολυτηρίου ή έναν συνδυασμό τους. Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από τη θεσμική αρχιτεκτονική που θα υιοθετηθεί. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος θα προκύπτει από τον συνδυασμό των επιδόσεων στις δύο εξεταστικές περιόδους. Στην προτεινόμενη εκδοχή προβλέπεται ισότιμη βαρύτητα των δύο αποτελεσμάτων, με τον τελικό βαθμό να διαμορφώνεται από τον μέσο όρο τους.

Τα θέματα θα μπορούν να προέρχονται από πιστοποιημένη Τράπεζα Θεμάτων, με τελικό έλεγχο και έγκριση από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ή να διαμορφώνονται απευθείας από την Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη για την επιλογή, τη δυσκολία και την ασφάλεια των θεμάτων θα παραμένει κεντρική.

Στόχος είναι να περιοριστεί η συγκέντρωση της εξεταστικής πίεσης σε μία μόνο περίοδο και να κατανεμηθεί η προετοιμασία σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αλλαγή δεν συνεπάγεται αυτομάτως μείωση του άγχους. Αντίθετα, υπάρχει το ενδεχόμενο οι μαθητές να βρίσκονται σε συνεχή εξεταστική ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της Γ΄ Λυκείου. Επιπλέον, η διεξαγωγή της πρώτης εξεταστικής περιόδου μέσα στη σχολική χρονιά μπορεί να περιορίσει τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο και να επιταχύνει την κάλυψη της ύλης. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, σαφής διαχωρισμός της εξεταστέας ύλης και προσαρμογή του προγράμματος σπουδών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση απουσίας μαθητή από μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους για λόγους που δικαιολογούν τη μη συμμετοχή του. Η σχετική πρόβλεψη θα πρέπει να είναι σαφής, ώστε η απουσία να μη συνεπάγεται αυτομάτως απώλεια του μισού τελικού βαθμού.

Σύστημα Γ: Σπονδυλωτή ψηφιακή αξιολόγηση

Το τρίτο μοντέλο διαφοροποιείται από τα δύο προηγούμενα, καθώς προβλέπει την αξιολόγηση των μαθητών σε περισσότερα χρονικά σημεία και όχι αποκλειστικά μέσω μίας ή δύο μεγάλων εξεταστικών περιόδων. Συγκεκριμένα, η ύλη της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου θα οργανώνεται σε διακριτές θεματικές ενότητες και μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται ψηφιακή δοκιμασία. Οι επιδόσεις στις επιμέρους αξιολογήσεις θα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου. Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ωστόσο, θα πραγματοποιείται μέσω ξεχωριστής, κεντρικά οργανωμένης εθνικής ψηφιακής εξέτασης. Βασικός στόχος είναι η αξιολόγηση να συνδέεται περισσότερο με την πορεία της διδασκαλίας και να αποτυπώνει την επίδοση των μαθητών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να περιοριστεί η συγκέντρωση του συνολικού εξεταστικού βάρους σε μία μόνο περίοδο.

Η ακριβής αξιοποίηση του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια θα εξαρτηθεί από το μοντέλο που τελικά θα επιλεγεί για τη σχέση του απολυτηρίου με τις εξετάσεις εισαγωγής. Κεντρικός πυλώντας σε όλα τα εξεταστικά μοντέλα είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ισοτιμίας στη βαθμολόγηση. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η δημιουργία οργανωμένου Μητρώου ειδικά επιμορφωμένων βαθμολογητών, οι οποίοι θα εφαρμόζουν κοινές οδηγίες και κριτήρια. Προβλέπεται επίσης δειγματοληπτικός έλεγχος για τον εντοπισμό σημαντικών αποκλίσεων, ενώ στις απαντήσεις ανοικτού τύπου μπορεί να εφαρμόζεται διπλή βαθμολόγηση και παρέμβαση τρίτου βαθμολογητή όταν η διαφορά ξεπερνά προκαθορισμένο όριο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δηλώσεις της Σοφίας Ζαχαράκη οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου. Όπως ανέφερε «Τα παιδιά που θα πάνε Α Λυκείου το Σεπτέμβριο του '30 θα είναι τα πρώτα του νέου συστήματος», εξηγώντας ότι θα προηγηθεί η προετοιμασία με την εισαγωγή νέων σχολικών βιβλίων και τη δημιουργία νέας Τράπεζας Θεμάτων.

Το ζητούμενο για το νέο Λύκειο

Τα τρία μοντέλα επιχειρούν να απαντήσουν στο ίδιο βασικό ερώτημα του πώς μπορεί δηλαδή να διαμορφωθεί ένα σύστημα αξιολόγησης που θα αποτυπώνει με μεγαλύτερη αξιοπιστία τις γνώσεις των μαθητών, χωρίς να εξαρτάται το μέλλον τους από μία και μόνο εξεταστική στιγμή. Το πρώτο σύστημα διατηρεί τη γνώριμη λογική των κεντρικών εξετάσεων, προσθέτοντας δεύτερη ευκαιρία. Το δεύτερο κατανέμει την εξεταστέα ύλη σε δύο περιόδους μέσα στη Γ΄ Λυκείου, ενώ το τρίτο εισάγει ψηφιακές αξιολογήσεις σε επιμέρους θεματικές ενότητες και διακριτή εθνική εξέταση για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Η επιλογή του τελικού μοντέλου θα πρέπει να συνεκτιμήσει όχι μόνο την εξεταστική διαδικασία, αλλά και τις ανάγκες των σχολείων, τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, τις απαιτούμενες υποδομές και τις πιθανές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες.

Το μεγάλο στοίχημα για το νέο Λύκειο είναι να διαμορφωθεί ένα σύστημα που θα αναβαθμίζει ουσιαστικά τον μορφωτικό και παιδαγωγικό του ρόλο, χωρίς να μετατρέπει κάθε σχολική χρονιά σε μια διαρκή εξεταστική δοκιμασία. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Εθνικό Απολυτήριο δεν θα δημιουργήσει νέες ανισότητες μεταξύ των μαθητών ούτε θα ενισχύσει την εξάρτηση της εκπαιδευτικής πορείας από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θα καθορίσουν όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα αποκτούν το απολυτήριο Λυκείου, αλλά και τη σχέση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την τριτοβάθμια. Γι' αυτό και η διαμόρφωση του νέου συστήματος απαιτεί ουσιαστικό διάλογο, σαφείς κανόνες, διαφάνεια και επαρκή προετοιμασία πριν από οποιαδήποτε εφαρμογή.