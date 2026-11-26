«Δεν τελείωσε, πολύτιμό μου!», δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο της Warner Bros. για το τέλος γυρισμάτων του νέου «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Πάνω από έναν χρόνο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της στις 17 Δεκεμβρίου 2027, η πολυαναμενόμενη επιστροφή στη Μέση Γη περνά στη φάση του μοντάζ, ωστόσο ο Άντι Σέρκις αρνείται να αποχωριστεί τον ρόλο του στο χιουμοριστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το στούντιο.



Την επίσημη ολοκλήρωση της παραγωγής για τη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ανακοίνωσε η Warner Bros., επιβεβαιώνοντας τους υπαινιγμούς που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της ταινίας, Άντι Σέρκις.



Η είδηση έρχεται σε μια στρατηγική συγκυρία για το franchise, αμέσως μετά το φινάλε της τρίτης σεζόν της σειράς The Rings of Power. Η ταινία, η οποία βρισκόταν σε στάδιο ανάπτυξης επί σειρά ετών με την προπαραγωγή να ξεκινά επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2025, ολοκληρώνει τα γυρίσματά της έχοντας μπροστά της περισσότερο από έναν χρόνο για το απαιτητικό στάδιο του post-production, ενόψει της κυκλοφορίας της στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Ο Γκόλουμ δεν λέει να φύγει από το πλατό

Για να γιορτάσει το τέλος των γυρισμάτων, η Warner Bros. δημοσίευσε στις 25 Νοεμβρίου ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο κλιπ, διάρκειας περίπου ενάμισι λεπτού, καταγράφεται το συνεργείο την ώρα που αποσυναρμολογεί και μαζεύει τον εξοπλισμό. Την παράσταση, ωστόσο, κλέβει ο Άντι Σέρκις, τον οποίο οι συντελεστές απομακρύνουν με χιουμοριστικό τρόπο από το πλατό, καθώς εκείνος παραμένει «κολλημένος» στον χαρακτήρα του Γκόλουμ, δείχνοντας απρόθυμος να αφήσει την ταινία να τελειώσει.

{https://youtu.be/Rs3xKiooLls?si=u1W3oYor6-zWwCfY}

Η πλοκή και η ομάδα πίσω από τις κάμερες

Το The Hunt for Gollum γεφυρώνει χρονικά το κενό ανάμεσα στις τριλογίες Χόμπιτ και Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών. Η ιστορία ακολουθεί τον Στράιντερ (Άραγκορν) στην επικίνδυνη αποστολή του να εντοπίσει τον Γκόλουμ, προτού ο τελευταίος πέσει στα χέρια των δυνάμεων του Σάουρον και αποκαλύψει όσα γνωρίζει για το Ένα Δαχτυλίδι.



Πίσω από τις κάμερες επανενώνεται η δημιουργική ομάδα που καθόρισε κινηματογραφικά τη Μέση Γη. Ο Πίτερ Τζάκσον, η Φραν Γουόλς και η Φίλιπα Μπόγιενς αναλαμβάνουν την παραγωγή, με τις Γουόλς και Μπόγιενς να συνυπογράφουν και το σενάριο μαζί με τους Φοίβη Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου. Ο Άντι Σέρκις, πέρα από τη σκηνοθεσία, επιστρέφει στον εμβληματικό διπλό ρόλο των Γκόλουμ και Σμίγκολ.

Το καστ της ταινίας συνδυάζει τη νοσταλγία των αρχικών ταινιών του Τζάκσον με νέα, δυνατά ονόματα του Χόλιγουντ. Από την παλιά φρουρά επιστρέφουν οι: Ίαν ΜακΚέλεν στον ρόλο του Γκάνταλφ του Γκρίζου, Ελάιτζα Γουντ ως Φρόντο Μπάγκινς και Λι Πέις ως Θραντούιλ, ο Βασιλιάς των Ξωτικών



Τη σκυτάλη για τον ρόλο του Στράιντερ —τον οποίο είχε ενσαρκώσει εμβληματικά ο Βίγκο Μόρτενσεν— αναλαμβάνει ο Τζέιμι Ντόρναν. Παράλληλα, στον κόσμο του Τόλκιν μπαίνουν τρεις νέοι χαρακτήρες, τους οποίους υποδύονται οι Άνια Τέιλορ-Τζόι (Seren), Κέιτ Γουίνσλετ (Marigol) και Λίο Γούντολ (Halvard).



