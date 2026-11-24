«Υπάρχει πάντα η Ιλιάδα», λέει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ρίχνει το γάντι στον Κρίστοφερ Νόλαν,

Eίναι γνωστό ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε πολύ να σκηνοθετήσει μια ταινία για την «Ιλιάδα» του Ομήρου και πριν από δύο δεκαετίες βρέθηκε μια ανάσα από το να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία του και να καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη της «Τροίας» (2004) με τον Μπραντ Πιτ στον ρόλο του Αχιλλέα.



Η Warner Bros. είχε προσλάβει τον σκηνοθέτη για να σκηνοθετήσει την «Τροία» , όμως τελικά αποχώρησε από το πρότζεκτ για να αναλάβει το Batman Begins.

Τώρα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ παροτρύνει τον σκηνοθέτη, μετά την «Οδύσσεια» που έχει σαρώσει το παγκόσμιο box office, να κάνει μια νέα προσπάθεια.

Οι δύο σκηνοθέτες εμφανίστηκαν μαζί την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση – συζήτηση στο DGA Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο σειράς προβολών που διοργάνωσε η Universal Pictures. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρότεινε στον Κρίστοφερ Νόλαν το επόμενο εγχείρημά του, μετά την «Οδύσσεια» να είναι ένα ακόμη ομηρικό έπος.



«Το μόνο ακόμη πράγμα που θέλω να πω, όχι για να σε προκαλέσω ή κάτι τέτοιο, είναι ότι υπάρχει πάντα η Ιλιάδα... Χωρίς πίεση, χωρίς πίεση. Αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι η πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία που δεν απέκτησε ποτέ συνέχεια».



Ο Νόλαν σχολίασε: «Νομίζω ότι τώρα επιχειρηματολογείς υπέρ της Universal».



Η επική ταινία «Τροία» (Troy) που παραλίγο να γυρίσει ο Νόλαν ήταν βασισμένη ελεύθερα στην «Ιλιάδα» και είχε πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Έρικ Μπάνα και Ορλάντο Μπλουμ.



Ο σκηνοθέτης του «Oppenheimer ήταν ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία βρισκόταν υπό ανάπτυξη από τον συνάδελφό του, Βόλφγκανγκ Πέτερσεν. Ο Πέτερσεν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το εγχείρημα λόγω σχεδίων για την ταινία «Batman v Superman» που τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και στη θέση του επιλέχθηκε ο Νόλαν.



Ο Πέτερσεν τελικά δεν είχε άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις και επέστρεψε για να σκηνοθετήσει την ταινία, ενώ ο Νόλαν ανέβαλε το Batman Begins.

Πάντως, θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς η χαρακτηριστική ρεαλιστική και ψυχολογική προσέγγιση του Νόλαν θα απέδιδε την οργή του Αχιλλέα, σε αντίθεση με τη πιο «χολιγουντιανή» εκδοχή του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν.