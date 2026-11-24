Τα παιδιά έκλαιγαν γοερά για ώρες, μέχρι να σπάσουν την πόρτα οι αστυνομικοί.

Κατεπείγουσα έρευνα διέταξε η εισαγγελία Ανηλίκων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τις συνθήκες διαβίωσής δύο ανήλικων παιδιών (2 και 4 ετών), τα οποία βρέθηκαν εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Τα δύο παιδιά παραμένουν στο τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς η μητέρα και ο σύντροφός της παραμένουν υπό κράτηση, μετά τη σύλληψή τους επειδή άφησαν τα δύο ανήλικα μόνα τους για ώρες.

Έκλαιγαν γοερά για ώρες

Τα παιδάκια έκλαιγαν γοερά και φώναζαν, με αποτέλεσμα το βράδυ του Σαββάτου οι γείτονες να ειδοποιήσουν την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα και αφού έσπασαν την πόρτα, μπήκαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν την πιο σοκαριστική εικόνα που θα μπορούσαν να δουν.

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Το σπίτι- αχούρι είχε ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες στο πάτωμα ενώ το 2χρονο αγοράκι ήταν λερωμένο από την κορυφή ως τα νύχια με έναν εκ των δυο αστυνομικών να σπεύδει να του αλλάξει την πάνα και τα ρούχα.

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Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου «Ιπποκρατείου», Γιώργος Δόντσιος ανέφερε πως τα παιδάκια είναι σε πολύ καλή κατάσταση και οι μέχρι τώρα εξετάσεις που έγιναν είναι όλες καλές. Όπως είπε, «παραμένουν με αστυνομική φύλαξη και αύριο περιμένουμε την δικάσιμο των γονιών για να δούμε τι θα γίνει».

Υπό κράτηση η μητέρα και ο σύντροφός της

Η μητέρα και ο σύντροφος της πρόσφατα μετακόμισαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελοκήπους, ενώ συνελήφθησαν λίγη ώρα αφού οι αστυνομικοί είχαν πάρει τα παιδιά από το διαμέρισμα.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Οι δυο τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.