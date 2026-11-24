«Να πάμε σε τελείως διαφορετικό εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΝ και για ταχύτητα και διαφάνεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Την ανάπτυξη διπλάσια, κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άνω του 2%, μέσος μισθός το 2030 στα 1800 ευρώ, κατώτατο μισθό το 2028 πάνω από 1000 ευρώ και συντάξεις που θα αυξάνονται με βάση πληθωρισμό και παραγωγικότητα οικονομίας έθεσε ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

«Ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων σε ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από αυξήσεις τιμών», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Η Ελλάδα μπορεί να πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους, να μειώνει το χρέος της, να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να περισσεύουν πόροι για να στηρίζει την κοινωνία και νοικοκυριά που δοκιμάζονται».

Τεχνητή Νοημοσύνη

«Τεχνητή Νοημοσύνη για δημόσιες συμβάσεις και απευθείας αναθέσεις, που γίνονται κυρίως από τοπική αυτοδιοίκηση: Να πάμε σε τελείως διαφορετικό εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΝ και για ταχύτητα και διαφάνεια», είπε ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας: «Άλλο ένας Δήμος να δίνει μια απευθείας ανάθεση και άλλο να δίνει επαναλαμβανόμενη, απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρία για ένα αντικείμενο που είναι μεγαλύτερο από το όριο και το εύρος της απευθείας ανάθεση. Αυτό η ΤΝ μπορεί να μας το δείξει».

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1873184400490569/}