Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των μετεγγραφών των φοιτητών της Β φάσης. Υποβλήθηκαν 49 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων ήτοι 5 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν.5224/2020 (επιτυχόντες των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2026), 9 αιτήσεις από φοιτητές που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ) του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής κατά το διάστημα 24-9 -2026 έως 2-10-2026 καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής τους, 35 αιτήσεις από φοιτητές - πολίτες κυπριακής καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020. Επιπλέον, υποβλήθηκε 1 αίτηση από αδελφό προπτυχιακού φοιτητή που εισήχθη στην Τριτοβάθμια το 2026 με την ειδική κατηγορία των διακεκριμένων αθλητών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μετεγγράφονται 5 φοιτητές επιτυχόντες μέσω επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 5224/2020, 9 φοιτητές της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020, 30 φοιτητές πολίτες κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020, 1 φοιτητής με αδελφό προπτυχιακό φοιτητή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2026 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.