Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα κεφάλαια της ΔΕΗ.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προχωρά ο Όμιλος ΔΕΗ, ο οποίος ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ενέργειας Enegan S.p.A. και των θυγατρικών της, έναντι τιμήματος περίπου 330 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή σηματοδοτεί την είσοδο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας και εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2030, με στόχο την εδραίωσή του ως ηγετικής ενεργειακής δύναμης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα κεφάλαια της ΔΕΗ, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ιταλικές ρυθμιστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ανταγωνισμού.

Το προφίλ της Enegan

Η Enegan ιδρύθηκε το 2010, έχει έδρα στην Τοσκάνη και διαθέτει δίκτυο περίπου 1.500 εξωτερικών εμπορικών αντιπροσώπων και 380 εργαζομένους, με ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και Βόρεια Ιταλία.

Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 170.000 πελάτες, διαχειρίζεται 1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας και 58 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Το 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 379 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 58 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα διευρύνει την παρουσία της στην αγορά των οικιακών καταναλωτών.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και οπτικών ινών, καθώς και προϊόντα πράσινης ενέργειας.

Μέσω της εξαγοράς, η ΔΕΗ επιδιώκει να συνδέσει την πελατειακή βάση της Enegan με την αναπτυσσόμενη δραστηριότητά της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ιταλία, όπου σχεδιάζει να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ της σε περίπου 600 MW έως το 2028.

Η εφαρμογή του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, που ακολουθεί ήδη ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους προμήθειας ενέργειας από τρίτους, στον περιορισμό της έκθεσης στις διακυμάνσεις των τιμών και στη διασφάλιση σταθερών περιθωρίων κερδοφορίας.

Παράλληλα, η ΔΕΗ σχεδιάζει να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες της Enegan, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα ψηφιακά συστήματα του Ομίλου, με στόχο την ενίσχυση της πιστότητας των πελατών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης στην ιταλική αγορά.

Η δήλωση του Γιώργου Στάσση

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:

«Η συμφωνία για την εξαγορά της Enegan αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στον στρατηγικό μετασχηματισμό και τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ. Με την είσοδό μας στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης, διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα και ενισχύουμε το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Συνδυάζοντας την αναπτυσσόμενη παρουσία μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία με την ισχυρή εμπορική πλατφόρμα της Enegan, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες, βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας. Υλοποιούμε με συνέπεια το στρατηγικό μας σχέδιο, χτίζοντας έναν ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφή Powertech Όμιλο με ηγετικό ρόλο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλωσορίζουμε την ομάδα της Enegan στον Όμιλο ΔΕΗ για να αξιοποιήσουμε μαζί τις σημαντικές προοπτικές της ιταλικής αγοράς και να διαμορφώσουμε μια νέα δυναμική ανάπτυξης στη χώρα».

Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ στη συναλλαγή ήταν η Citigroup Global Markets Europe AG, ενώ η Bain & Company ανέλαβε τον εμπορικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας και η PwC τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο.

Τη νομική υποστήριξη της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας της σύμβασης αγοραπωλησίας, ανέλαβε η δικηγορική εταιρεία Ashurst Perkins Coie