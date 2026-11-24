Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία στην εφημερίδα για αποκατάσταση της αλήθειας, επιφυλασσόμενος των ένδικων μέσων που έχει στη διάθεσή του.

Για οργανωμένη επιχείρηση σπίλωσης του Γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, κάνουν λόγο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου για συμβάσεις 914.000 ευρώ με το Δημόσιο σε μία δεκαετία από το δικηγορικό γραφείο του αδερφού και του πατέρα του.

Στην ΕΛΑΣ εκτιμούν πως πρόκειται για προσπάθεια συμψηφισμού των αποκαλύψεων για τον Βαγγέλη Λιάκο και τις απευθείας αναθέσεις των αδερφών του ενόσω ο ίδιος ήταν βουλευτής από το 2019, ενώ όπως ξεκαθαρίζουν πηγές της Αμαλίας ο κ. Χατζηγιαννάκης έχει αποχωρήσει από τη δικηγορική εταιρία της οικογενείας του από το 2014, όταν και εκλέχθηκε δήμαρχος Σκύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικηγορική εταιρεία Ευάγγελος Χατζηγιαννακης ιδρύθηκε το 2008, από τον πατέρα του Γραμματέα, Ευαγγελο Χατζηγιαννακη, τον ίδιον, τον αδελφό του Βασίλη και την αδελφή του Καλή Χατζηγιαννάκη. Το 2013 αποχώρησε η Καλή και το 2014, μόλις εκλέχτηκε Δήμαρχος Σκύρου, αποχώρησε από την δικηγορική εταιρεία και έκτοτε δεν έχει καμία εταιρική σχέση.

Παράλληλα, από το 2014 μέχρι και το 2019 που ήταν δήμαρχος Σκύρου τελούσε σε πλήρη αναστολή του δικηγορικού επαγγέλματος, ενώ ουδέποτε επανήλθε στη δικηγορική εταιρία ακριβώς επειδή εν συνεχεία εξελέγη βουλευτής.

«Όλα αυτά μπορεί οποιαδήποτε να τα διερευνήσει απλά ρωτώντας εμένα, ή ερευνώντας στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ή έστω αναζητώντας την δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης (πόθεν εσχες) που κάνω ανελλιπώς από το 2014 έως σήμερα» σημειώνει ο κ. Χατζηγιαννάκης, κάνοντας λόγο για «δημοσίευμα απολύτως ψευδές και συκοφαντικό», το οποίο όπως σημειώνει «εάν δεν οφείλεται σε ελλιπή ενημέρωση ή απουσία οποιασδήποτε έρευνας, αποσκοπεί αποκλειστικά στην σπίλωση μου ως ανθρώπου, επαγγελματία και πολιτικού στελεχους και προσπαθεί να εξομοιώσει τους αρχιερείς της διαπλοκής με όλους τους υπόλοιπους. Και προφανώς στόχος της σπίλωσης δεν είμαι μόνο εγώ αλλά μέσω εμου και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας».

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Ο κ. Χατζηγιαννάκης σύμφωνα με πληροφορίες θα αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία στην εφημερίδα για αποκατάσταση της αλήθειας, επιφυλασσόμενος των νομίμων ένδικων που έχει στη διάθεσή του.

Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από την υπόθεση Λιάκου στον Γραμματέα της ΕΛΑΣ στρέφοντας τα πυρά της κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Αφορμή, τα δημοσιεύματα για συμβάσεις ύψους 914.306 ευρώ του οικογενειακού δικηγορικού γραφείου Χατζηγιαννάκη με φορείς του Δημοσίου, για τα οποία η Πειραιώς ζητά εξηγήσεις και κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;», είναι το πρώτο ερώτημα που θέτει η ΝΔ.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.

Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:

1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;

2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;»