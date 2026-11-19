Τι απαντά ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης στα όσα είπε νωρίτερα σήμερα η Λίνα Μενδώνη.

«Πριν λίγη ώρα ενημερώθηκα ότι η κυρία Μενδώνη, επικαλούμενη κάποιον δήθεν θόρυβο που έχει ξεσπάσει στα social media, μου έκανε την τιμή να αναφερθεί εκτενώς σε μένα και την επαγγελματική μου δραστηριότητα καθώς και τις οικογενειακές μου σχέσεις για λόγους που δυστυχώς δεν κατέστησε απολύτως σαφείς», ανέφερε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

«Σκέφτηκα επομένως να βοηθήσω στην διασάφησή τους διευκρινίζοντας ότι ο υποτιθέμενος θόρυβος δεν είναι τίποτα άλλο από μια ενορχηστρωμένη πολιτική επιχείρηση στοχοποίησης δικής μου, της οικογένειας μου και ενός δικηγορικού γραφείου που δραστηριοποιείται στο τομέα του δημοσίου δικαίου εδώ και μισό αιώνα, επιχείρηση η οποία εκτελείται από τα γνωστά τρολ της ομάδας αλήθειας με τις επίσης γνωστές προνομιακές σχέσεις με την κυβέρνηση και την ΝΔ.

Στο πλαίσιο των αναφορών της θεώρησε ότι πρέπει να μου επιτεθεί διότι η εταιρία στην οποία είμαι μέτοχος προσέφυγε κατά Διαγωνισμού του Υπουργείου Πολιτισμού εκπροσωπούμενη από τον αδερφό μου Βασίλη Χατζηγιαννάκη για τον οποίο η κυρία Μενδώνη, προς τιμήν της, αναγνώρισε ότι είναι εξαιρετικός νομικός. Όπως επίσης προς τιμήν της αναγνώρισε ότι ο Διαγωνισμός του οποίου την ευθύνη είχε η ίδια ως προϊστάμενη του Υπουργείου Πολιτισμού ακυρώθηκε από την αρμόδια Αρχή ως παράνομος.

Στην προσπάθειά της βέβαια να σπιλώσει εμένα και την οικογένεια μου, με θλιβερά και μάλλον ακατανόητα υπονοούμενα, το μόνο που κατάφερε ήταν να εκτεθεί παραδεχόμενη τη δική της παρανομία, παραδοχή η οποία άλλωστε προκύπτει από το γεγονός ότι η ίδια επέλεξε να μην προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναρωτιέμαι όμως τι ακριβώς θα επιθυμούσε η κυρία Μενδώνη; Να έχουμε επιτρέψει την συνέχιση μιας καραμπινάτης παρανομίας για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα; Και αυτό θα συνιστούσε κατά τη γνώμη της Υπουργού θεσμικά και ηθικά ενδεδειγμένη στάση;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τελικά τι ακριβώς υπερασπίζεται η κα Μενδώνη; Τη νομιμότητα και τη χρηστή διοίκηση ή την παρανομία και την εξυπηρέτηση συμφερόντων;

Χωρίς λοιπόν καμία διάθεση αντιδικίας και με απολύτως φιλική διάθεση θα συμβούλευα την κα Υπουργό να είναι λίγο πιο προσεκτική στις αναφορές της για την δική της πολιτική αυτοπροστασία καθώς στη σπουδή της να επιτεθεί σε εμένα και στην ΕΛΑΣ κατέληξε να επιτίθεται στον εαυτό της», συνέχισε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.

Τι είπε η Λίνα Μενδώνη

Αιχμές κατά της ΕΛΑΣ και του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, άφησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την προσφυγή εταιρείας, την οποία η ίδια συνέδεσε με συμφέροντα της οικογένειάς του, κατά διαγωνισμού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στον Άρη Πορτοσάλτε, η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις επαγγελματικές δραστηριότητες μελών της οικογένειας Χατζηγιαννάκη, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η αδελφή του στελέχους της ΕΛΑΣ εργάζεται ως εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν είχε εμπλοκή στην εξέταση της συγκεκριμένης προσφυγής.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η Αρχή έκρινε πως στον διαγωνισμό είχε χρησιμοποιηθεί λανθασμένο θεσμικό πλαίσιο, ανακοινώνοντας ότι θα επαναπροκηρυχθεί.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Λίνα Μενδώνη: Αυτός ο διαγωνισμός λοιπόν προσβλήθηκε από κάποια εταιρεία, η οποία δεν είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό, αλλά εκ των υστέρων έκρινε ότι, εάν το είχε μάθει, θα μπορούσε να συμμετάσχει και προσέφυγε στην ΕΑΔΣΥ.

Άρης Πορτοσάλτε: Διαβάζω ότι ο κύριος Χατζηγιαννάκης είναι αυτός από την εταιρεία.

Λίνα Μενδώνη: Η εταιρεία η οποία προσέφυγε είναι συμφερόντων της οικογένειας Χατζηγιαννάκη. Φαίνεται ότι ο βασικός μέτοχος είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ. Η εταιρεία η οποία προσέφυγε στην ΕΑΔΗΣΥ, χωρίς να συμμετάσχει εκ των προτέρων στον διαγωνισμό, έκρινε εκ των υστέρων ότι, εάν το ήξερε, θα είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός ήταν δημόσιος. Αλλά, όπως έκρινε εκ των υστέρων η ΕΑΔΗΣΥ, δεν είχε χρησιμοποιηθεί το σωστό θεσμικό πλαίσιο από τον Οργανισμό. Οι νομικοί σύμβουλοι του οργανισμού είχαν υποδείξει να χρησιμοποιηθεί ένα προεδρικό διάταγμα, το 715. Η ΕΑΔΗΣΥ έκρινε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο νόμος 4413 του 2016. Εδώ να πω το εξής. Αυτό είναι ένα νομικό θέμα. Εγώ έχω μάθει να σέβομαι απολύτως τις ανεξάρτητες αρχές και τις διαδικασίες του Ελληνικού Κράτους. Ήδη έχω δώσει εντολή στον οργανισμό να βγάλει ξανά τον διαγωνισμό με βάση τον νόμο 4413, που υπέδειξε η ΕΑΔΗΣΥ. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό όμως είναι το νομικό ζήτημα. Η ουσία είναι ότι η εταιρεία η οποία προσφεύγει εναντίον του διαγωνισμού προσφεύγει μετά τον διαγωνισμό με το επιχείρημα ότι δεν είχε πάρει επαρκή δημοσιότητα. Είχε πάρει δημοσιότητα με το προεδρικό διάταγμα 715. Προσέφυγε. Η ΕΑΔΣΥ έκρινε ότι είναι λάθος το θεσμικό πλαίσιο. Η εταιρεία η οποία προσέφυγε είναι συμφερόντων της οικογένειας Χατζηγιαννάκη, με βασικό μέτοχο τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος είναι ο πολιτικός γραμματέας της ΕΛΑΣ.

Άρης Πορτοσάλτε: Επειδή αυτά τα θέματα διαφάνειας, διαφθοράς καταγγέλλονται ως προς την κυβέρνηση, βλέπω ότι εδώ έχουμε τώρα και εμπλοκή της ΕΛΑΣ. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί κανείς να κουνάει το δάχτυλο.

Λίνα Μενδώνη: Και επαναλαμβάνω, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπαμε να πάμε πλέον τον διαγωνισμό όπως υποδεικνύει η ΕΑΔΗΣΥ. Αλλά το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν. Αυτοί, οι οποίοι προσέφυγαν είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι μία οικογένεια. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης έχει έναν αδελφό, τον Βασίλη Χατζηγιαννάκη, ο οποίος είναι νομικός. Μου λένε όλοι ότι είναι εξαιρετικός νομικός και είναι εξειδικευμένος στις δημόσιες συμβάσεις. Έχει τον πατέρα του, νομικό, τον κύριο Βαγγέλη Χατζηγιαννάκη, και την αδελφή του, την κυρία Καλή Χατζηγιαννάκη, η οποία, από ό,τι μαθαίνω, είναι εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ. Όχι εισηγήτρια στο θέμα που αφορούσε τον ΟΔΑΠ και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά είναι νομικός και εργάζεται ως εισηγήτρια στην ΕΑΔΗΣΥ.

Άρης Πορτοσάλτε: Επειδή ακούω και για άλλα δικηγορικά γραφεία που παίρνουν δουλειές στην τοπική αυτοδιοίκηση και είναι σε εισηγήσεις σε διάφορα πράγματα, βλέπω ότι αντιστοίχως και από το κόμμα των ΕΛΑΣιτών, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υπάρχει ενδιαφέρον και, πώς να το πω, μία σχέση με το κράτος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τα πράγματα που μου λέτε.

Λίνα Μενδώνη: Αυτό νομίζω ότι προκύπτει. Δεν είναι κάτι το οποίο το ερμηνεύουμε.. Και σας λέω εκ των προτέρων ότι δεν ανήκα ποτέ σε αυτούς που χρέωναν οικογενειακή ευθύνη. Καθόλου. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, επειδή είναι αδελφός ή ξάδελφος ή πατέρας, δεν μπορεί να κάνει τις δικές του δουλειές, τις δικές του εργασίες.

Εδώ όμως έχουμε εταιρεία συγκεκριμένη, η οποία κατά μεγάλο μέρος είναι συμφερόντων του Γενικού Γραμματέα του κόμματος ΕΛΑΣ, που προσφεύγει.