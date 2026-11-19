«Ζητάμε στελέχωση των δημόσιων μονάδων και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ώστε κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση στη φροντίδα όταν τη χρειάζεται», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Για πόσο ακόμη θα πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους για εξετάσεις και θεραπείες που δικαιούνται δωρεάν;», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ.

«Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2024 πάνω από ένας στους πέντε από όσους χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία στην Ελλάδα δήλωσε ότι δεν την έλαβε λόγω κόστους, αναμονής ή απόστασης. Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (21,9% έναντι 3,6%). Την ίδια ώρα, το 2025, το 27,5% του πληθυσμού της χώρας βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Όταν το δωρεάν ραντεβού αργεί και η εξέταση πρέπει να γίνει τώρα, η οικογένεια καλείται να βρει τα χρήματα. Αυτή είναι η «έκτακτη δαπάνη υγείας» που η κυβέρνηση έχει αφήσει να γίνει κανονικότητα», συνεχίζει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Ο Τομέας Υγείας της ΕΛΑΣ καλεί το Υπουργείο Υγείας να δημοσιοποιήσει τους πραγματικούς χρόνους αναμονής για δωρεάν εξετάσεις, ραντεβού και χειρουργεία ανά δημόσια δομή και να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη μείωσή τους. Ζητάμε στελέχωση των δημόσιων μονάδων και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ώστε κάθε ασθενής να έχει πρόσβαση στη φροντίδα όταν τη χρειάζεται.

Η πολιτεία δίπλα στον πολίτη από την πρόληψη έως τη θεραπεία. Κανένας ασθενής μόνος».