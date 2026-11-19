Σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής, στις 16 Νοεμβρίου, στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Νίκος Ρωμανός και ο Παύλος Γερουλάνος, με συντονιστή τον Ντίνο Σιωμόπουλο.

Ο κ. Καρπουχτσής τόνισε ότι οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζουν την απασχόληση και τις τοπικές αγορές, ενώ το υψηλό λειτουργικό κόστος και η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση δυσκολεύουν τις επενδύσεις τους. Παρουσίασε τις προτάσεις για κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις και ουσιαστική μείωσή της στα νομικά πρόσωπα, χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 120 δόσεις, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που επιβραβεύει τη συνέπεια.

Αναφέρθηκε επίσης στο Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, με προτεραιότητα στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με κριτήριο τις θέσεις εργασίας και την παραγωγική αξία που αφήνει κάθε επένδυση στον τόπο. Ειδικά για τον Πειραιά, υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις στο λιμάνι και στη γαλάζια οικονομία πρέπει να ανοίγουν δουλειές για τις τοπικές επιχειρήσεις και να δημιουργούν σταθερές θέσεις εργασίας στην πόλη.

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