Για «άγνοια» του κυβερνητικού εκπροσώπου και επιλεκτική σιωπή κάνει λόγο ο Κώστας Καρπουχτσής.

Δριμεία κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, άσκησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής, με αφορμή τη στάση του κ.Μαρινάκη στη σημερινό (29/10) briefing πολιτικών συντακτών.

Ειδικότερα, ο Κώστας Καρπουχτσής κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη για απαθή στάση σε μείζοντα ζητήματα, όπως την ακρίβεια, την αστυνομική βία, το σκάνδαλο του μπάσκετ αλλά και την αποχώρηση του Μιχάλη Μπεκίρη από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Αυτή ήταν η σημερινή «ενημέρωση» του κ. Μαρινάκη. Μια ακόμη άσκηση υπεκφυγής από μια κυβέρνηση που έχει μάθει να κυβερνά με ανακοινώσεις και να λογοδοτεί με σιωπές», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Καρπουχτσής.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Κώστα Καρπουχτσή

Στα διυλιστήρια, «δεν γνωρίζω». Στη φοροδιαφυγή, χειροκροτήματα στον εαυτό τους. Στον Μπεκίρη, σιγή ιχθύος.

«Αυτή ήταν η σημερινή «ενημέρωση» του κ. Μαρινάκη. Μια ακόμη άσκηση υπεκφυγής από μια κυβέρνηση που έχει μάθει να κυβερνά με ανακοινώσεις και να λογοδοτεί με σιωπές», τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Καρπουχτσής.

Ακρίβεια: η κυβέρνηση δεν ξέρει, ο πολίτης πληρώνει.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει άγνοια για τις τιμές διύλισης. Ο πολίτης όμως δεν έχει την πολυτέλεια της άγνοιας. Τη μαθαίνει κάθε φορά που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Ποιος ελέγχει τα περιθώρια κέρδους; Γιατί η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να παρέμβει στην αγορά; Μέχρι πότε θα κρύβεται πίσω από την «παγκόσμια κρίση»; Αν φταίει μόνο η διεθνής συγκυρία, ας μας εξηγήσουν γιατί ο πληθωρισμός είναι 3,8% στην Ευρωζώνη και 5,1% στην Ελλάδα. Ας μας εξηγήσουν επίσης γιατί ο Έλληνας πληρώνει μία από τις ακριβότερες βενζίνες στον κόσμο, με μία από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Η κρίση είναι παγκόσμια. Η αποτυχία είναι αποκλειστικά δική τους.

Φοροδιαφυγή: πανηγυρίζουν για τη φωτιά που άφησαν να φουντώσει.

Για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής στις μεγάλες αλυσίδες, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν τη δουλειά τους. Η κυβέρνηση όμως πού ήταν; Πού ήταν οι έλεγχοι, πού ήταν οι περιβόητοι «έξυπνοι μηχανισμοί» της ΑΑΔΕ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τα κυκλώματα θησαύριζαν; Και για την πιθανή εμπλοκή κρατικών λειτουργών που διερευνάται, ούτε λέξη. Δεν είναι επιτυχία να πιάνεις τον κλέφτη αφού έχει αδειάσει το σπίτι και μάλιστα χωρίς τα κλοπιμαία. Ποιος αποζημιώνει τους εργαζόμενους που ήταν θύματα της ολιγωρίας και τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έμειναν νόμιμες και πλήρωσαν το τίμημα του αθέμιτου ανταγωνισμού;

Μπεκίρης: η φυγή βαφτίζεται απάντηση.

Μια άτακτη και «προσωρινή» αποχώρηση παρουσιάζεται ως λύση. Ο θεσμικός του ρόλος, τα προσόντα του και οι ευθύνες του Μαξίμου που τον επέλεξε δεν αναφέρονται καν. Το Μαξίμου διόρισε, το Μαξίμου κάλυψε, το Μαξίμου σιωπά.

Καλώδιο: διαβεβαιώσεις με ημερομηνία λήξης.

Κανένα χρονοδιάγραμμα, μόνο ακόμη μία διαβεβαίωση ότι «δεν θα ζητηθεί άδεια». Θυμόμαστε και την προηγούμενη, ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν θα κυρωθεί ποτέ. Η αξιοπιστία τους στα εθνικά θέματα έχει ήδη εξαντληθεί.

Αστυνομική βία και ακροδεξιά: αντιπερισπασμοί αντί για θέσεις.

Για την αστυνομική βία και τη βαθιά υπόκλιση της κυβέρνησης στην ακροδεξιά, μόνο αδέξιοι αντιπερισπασμοί. Και ούτε μία κουβέντα για το γεγονός ότι εταιρείες εξακολουθούν να μετρούν το κόμμα Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις, σαν να ήταν ένα κανονικό κόμμα.

Υπόθεση μπάσκετ: η κυβέρνηση διαβάζει το υπόμνημα του κατηγορουμένου.

Αντί να ζητήσει πλήρη διερεύνηση, η κυβέρνηση επικαλείται το «υπόμνημα του κατηγορουμένου». Από πότε η εκδοχή του ελεγχόμενου έγινε επίσημη κυβερνητική θέση;

Η νομιμότητα δεν είναι επικοινωνιακό σύνθημα για τα δελτία ειδήσεων. Σημαίνει κανόνες για όλους, ελέγχους πριν γίνει η ζημιά και λογοδοσία χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς «ημέτερους».

Και η λογοδοσία ξεκινά από την κορυφή. Από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη.