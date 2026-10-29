Στην ΕΛΑΣ έχει ενταχθεί και η Κατερίνα Νοτοπούλου, όπως αποκάλυψε σήμερα η στήλη «Πληροφοριοδότης». Η πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα στις 8 Ιουλίου.

Την ένταξή τους στην ΕΛΑΣ ανακοίνωσαν σήμερα, Πέμπτη (29/10), ο Μίλτος Ζαμπάρας και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Ο πρώτος παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, γνωστοποιώντας παράλληλα την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ τη «σκυτάλη» πήρε μία ώρα μετά η πρώην υπουργός.

Ζαμπάρας: Με την ΕΛΑΣ, για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας

Ο πρώην πλέον βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας «ανέβασε» βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό, κάνοντας γνωστή την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε την προσχώρησή του στην ΕΛΑΣ. «Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο. Με τον Αλέξη Τσίπρα. Με την ΕΛΑΣ. Για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας. ΞΕΚΙΝΑΜΕ!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Για όσους πάλεψα και έβγαλα ασπροπρόσωπους

Για αυτούς που με εμπιστεύτηκαν και όλο τον κόσμο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

Καμιά φορά, το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις.

Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις

Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ.

Όχι τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν.

Όχι τις μάχες που δώσαμε μαζί.

Και σίγουρα όχι τον λόγο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική.

Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να αποδείξω ποιος είμαι μέσα από τη δουλειά μου. Με παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και συνεχή παρουσία για την Αιτωλοακαρνανία, για τα προβλήματα των ανθρώπων της, για όσα δικαιούται και πολλές φορές δεν της δίνονται.

Αυτό δεν αλλάζει.

Για μένα, η πολιτική δεν ήταν ποτέ, ένα αξίωμα ή μια αίθουσα.

Ήταν και παραμένει η δυνατότητα να αλλάζεις τα πράγματα. Να είσαι χρήσιμος. Να μην συμβιβάζεσαι με το λίγο, όταν ξέρεις ότι μπορούμε περισσότερα.

Γι’ αυτό και σήμερα δεν κάνω ένα βήμα πίσω.

Κάνω ένα βήμα μπροστά.

Σε μια νέα προσπάθεια. Πιο μεγάλη, πιο δύσκολη, πιο απαιτητική.

Σε μια προσπάθεια που θέλει να ξαναδώσει στην πολιτική περιεχόμενο, αξιοπιστία και προοπτική.

Φεύγω από τα έδρανα, αλλά όχι από την πρώτη γραμμή.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο σημαντικό:

να ξέρεις πότε πρέπει να αφήσεις τη θέση που έχεις, για να υπηρετήσεις τον στόχο που πιστεύεις.

Από σήμερα, συνεχίζω από ένα νέο σημείο.

Με τον Αλέξη Τσίπρα.

Με την ΕΛΑΣ.

Για όσα έχουμε ακόμη να ανοίξουμε μπροστά μας.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!».

{https://www.facebook.com/reel/4628993174055307/}

Ο Μίλτος Ζαμπάρας είχε αποχωρήσει από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ στις 17 Ιουλίου και έκτοτε ήταν ανεξάρτητος βουλευτής. Η έδρα του νεαρού βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας θα καταλήξει στον Γιώργο Βαρεμένο (καθώς δεν θα την αποδεχθεί ο στενός συνεργάτης του κ. Τσίπρα, Γρηγόρης Θεοδωράκης) οποίος με τη σειρά του θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ - αν επιβεβαιωθούν τα όσα λέγονται στο Αγρίνιο - παραμένοντας κοντά στους ανεξάρτητους βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Αριστερά.

Ξενογιαννακοπούλου: Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο

Μετά τον Μίλτο Ζαμπάρα, την ένταξή της στην ΕΛΑΣ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

«Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνουν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο και διαμορφώνουν την δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής», αναφέρει σε ανάρτησή της και προσθέτει:

«Με συνέπεια στις ιδέες μου, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησα στην πολιτική μου διαδρομή, αποφάσισα να συμμετέχω στην συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό - αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!»

{https://www.facebook.com/mariliza.xenogiannakopouloub/posts/pfbid0229iPy25C3KVVSamvvobNobssCUUjBbVSV4Z6A2cApHvtJk9cAFaVqwzoPA2fpMSnl}

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου είχε υποβάλλει, υπενθυμίζουμε, την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 29 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, όπου είχε δηλώσει πως η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο, ανοίγουν την προοπτική μίας προοδευτικής διακυβέρνησης.

Στην ΕΛΑΣ και η Νοτοπούλου

Στην ΕΛΑΣ έχει ενταχθεί, όπως ανέφερε σήμερα η στήλη «Πληροφοριοδότης», και η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είχε παραιτηθεί του βουλευτικού της αξιώματος στις 8 Ιουλίου. Η πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr έχει γραφτεί μέλος στην ΕΛΑΣ εδώ και κάποιες εβδομάδες.