«Η προστασία των ευάλωτων δεν είναι κυβερνητική χάρη ούτε προεκλογικό εργαλείο. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας και θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Η αξιοπρέπεια των πολιτών δεν χωράει σε διαφημιστικές αφίσες», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεπερνά για άλλη μια φορά τα όρια της προκλητικότητας. Μετατρέπει την ανάγκη των συμπολιτών μας για κοινωνική προστασία σε διαφημιστική καμπάνια στους σταθμούς του Μετρό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ με αφορμή την καμπάνια του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο Μετρό, η οποία προβάλλει τα κρατικά επιδόματα και τη στήριξη των δικαιούχων.

«Την ώρα που το 27,5% του πληθυσμού, σχεδόν 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, έναντι 20,9% στην ΕΕ, και οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, η κυβέρνηση επιλέγει τη «διαφήμιση της φτώχειας» και την επικοινωνιακή αυτοπροβολή.

Ποιος πληρώνει αυτή την καμπάνια; Πόσο κοστίζει; Ποιος φορέας την ανέθεσε, με ποια διαδικασία και από ποια κονδύλια χρηματοδοτείται;

Απαιτούμε άμεσες απαντήσεις και πλήρη δημοσιοποίηση των σχετικών δαπανών και συμβάσεων», συνεχίζει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στα όρια της ύβρεως όταν η ευαλωτότητα εκατομμυρίων συμπολιτών μας μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής αυτοπροβολής.

Η προστασία των ευάλωτων δεν είναι κυβερνητική χάρη ούτε προεκλογικό εργαλείο. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας και θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής.

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Η αξιοπρέπεια των πολιτών δεν χωράει σε διαφημιστικές αφίσες».