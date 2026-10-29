Σε εξέλιξη οι υγειονομικοί έλεγχοι και οι διαδικασίες για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο.

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας και τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση. Το σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρά υγειονομικά ζητήματα που παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη δια ζώσης λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα έχουν προκύψει προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας με κυριότερα την παρουσία εντόμων και τα περιστατικά τσιμπημάτων μαθητών, καθώς υπάρχει και ζήτημα για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη γειτνίασή τους με σταβλική εγκατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών, η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η οριστική επίλυση του χρόνιου στεγαστικού προβλήματος του σχολείου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής διοίκησης, της σχολικής κοινότητας, γονείς και μαθητές, εξετάστηκαν αναλυτικά τα ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και στέγασης που αντιμετωπίζει το σχολείο, καθώς και τα άμεσα μέτρα για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέχρι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες επιστροφής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Βουλευτής Ηλείας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, η Βουλευτής Ηλείας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο Δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νικόλαος Δελέγκος, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Πολυξένη Κοτρέτσου, η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, Ειρήνη Χρονοπούλου και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, Κωνσταντίνα Σαββοπούλου.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Πηνειού, Αλέξης Καστρινός, παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τους διεξοδικούς ελέγχους και τις αυτοψίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, αναμένονται σύντομα τα αποτελέσματα της εξέτασης δειγμάτων που έχουν αποσταλεί από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία σε πανεπιστήμιο και εντομολογικό κέντρο της περιοχής της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγνώριση των εντόμων και να υπάρξει σαφής εικόνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τηλεκπαίδευση για τις επόμενες εβδομάδες – Μέριμνα για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών

Στο πλαίσιο της συζήτησης, συμφωνήθηκε η εφαρμογή τηλεκπαίδευσης για τις προσεχείς εβδομάδες, έως ότου ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες και διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή και ασφαλή επιστροφή των μαθητών στο σχολείο. Η υπουργός Παιδείας στήριξε τη συγκεκριμένη λύση, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς περαιτέρω απώλεια διδακτικού χρόνου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που έχουν ήδη χαθεί, με προτεραιότητα στην εξατομικευμένη προετοιμασία των μαθητών για τα ειδικά μαθήματα, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην εκπαιδευτική τους πρόοδο και στην προετοιμασία τους.

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Μεταστέγαση στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2027

Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης βρέθηκε και το ζήτημα της οριστικής μεταστέγασης του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2008. Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες αναμονής, οι μαθητές αναμένεται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε νέο, σύγχρονο κτίριο στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου 2027, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε κατά τη συνάντηση. Η μεταστέγαση αποτελεί καθοριστικό βήμα για την οριστική αντιμετώπιση των χρόνιων κτιριακών προβλημάτων του σχολείου και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της μουσικής εκπαίδευσης. Η Σοφία Ζαχαράκη, επανέλαβε ότι η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, επισημαίνοντας τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εκπαιδευτικών αρχών και της σχολικής κοινότητας, τόσο για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων όσο και για την οριστική επίλυση του στεγαστικού ζητήματος του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού.