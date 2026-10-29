Η «ντροπή» και ο «ελέφαντας στο δωμάτιο».

Μια αντιπαράθεση με πολιτικό ενδιαφέρον ξέσπασε στα social media ανάμεσα στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και τον αναλυτή δεδομένων της εταιρείας ερευνών Good Affair Γιώργο Τράπαλη, με αφορμή τη δημοσκοπική καταγραφή της εκλογικής δυναμικής του Ηλία Κασιδιάρη. Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, ο Δουδωνής δήλωσε ότι αισθάνεται «ντροπή για τους πολιτικούς αναλυτές και τους δημοσκόπους που μετρούν το λεγόμενο κόμμα Κασιδιάρη», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, καθώς, όπως ανέφερε, πίσω του βρίσκεται εγκληματική οργάνωση με φασιστική και ναζιστική ιδεολογία.

Η απάντηση του Τράπαλη μέσω Facebook ήταν άμεση και αιχμηρή: «Ντροπή δεν είναι να μετράς ένα επικίνδυνο πολιτικό φαινόμενο. Ντροπή θα ήταν να γνωρίζεις ότι υπάρχει και να επιλέγεις να μην το βλέπεις». Ο δημοσκόπος υποστήριξε ότι η καταγραφή της απήχησης ενός πολιτικού σχηματισμού δεν συνεπάγεται νομιμοποίησή του, ενώ υπενθύμισε ότι η απόφαση για τη συμμετοχή του στις εκλογές ανήκει στη Δικαιοσύνη. Και άφησε σαφείς αιχμές για τα παραδοσιακά κόμματα, που, όπως υποστηρίζει, αντί να αναζητούν γιατί οι ψηφοφόροι στρέφονται σε ριζοσπαστικές επιλογές, στρέφονται εναντίον όσων καταγράφουν τις τάσεις. «Ας μη συνεχίσουμε, λοιπόν, να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο», κατέληξε.

Α.