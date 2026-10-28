Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Θέση για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε ΜΑΤ και διαδηλωτές για την ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη πήρε η Νέα Αριστερά.

«Η απόφαση της αστυνομίας να απαγορεύσει σήμερα τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη, είναι προκλητική.

Δείχνει πως για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η πολιτική εκδήλωση ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία είναι θεμιτό γεγονός, αλλά οι διαμαρτυρίες του δημοκρατικού κόσμου ελλοχεύουν κινδύνους για τη δημόσια τάξη.

Με αυτόν τον τρόπο η Θεσσαλονίκη αφήνεται ελεύθερη στους φασίστες, επιβεβαιώνοντας πως η αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη λειτουργεί ως χορηγός του Κασιδιάρη.

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι όσοι πολίτες προσήχθησαν ή συνελήφθησαν από την αστυνομία στις διαμαρτυρίες στην πόλη» αναφέρει η ανακοίνωση.