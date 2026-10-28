Ο τελικός απολογισμός της ημέρας θα εξαρτηθεί από τις μετρήσεις που θα συγκεντρωθούν μετά την ολοκλήρωση των φαινομένων.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τη Μαγνησία και τις Σποράδες να καταγράφουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, τα οποία ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr, τα φαινόμενα επηρέασαν κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, με τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού να συγκεντρώνονται σε περιοχές της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, έως τις 17:40 το απόγευμα της Τετάρτης, στην Πορταριά Μαγνησίας είχαν καταγραφεί 112 χιλιοστά βροχής, στη Ζαγορά 104 χιλιοστά και στη Σκιάθο 102 χιλιοστά.

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Η Πορταριά βρέθηκε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, με το ύψος της βροχόπτωσης να φτάνει τα 112 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 112 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολούθησε η Ζαγορά, επίσης στη Μαγνησία, με 104 χιλιοστά, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η βροχόπτωση και στη Σκιάθο, όπου καταγράφηκαν 102 χιλιοστά.

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Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναδεικνύουν την ένταση των φαινομένων στις περιοχές αυτές, καθώς μέσα στην ίδια ημέρα σημειώθηκαν αξιόλογες ποσότητες βροχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα αφορούν τις καταγραφές έως τις 17:40 και επομένως δεν αποτελούν απαραίτητα τον τελικό ημερήσιο απολογισμό, εφόσον οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν μετά τη συγκεκριμένη ώρα.

Βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας

Πέρα από τη Μαγνησία και τις Σποράδες, βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα φαινόμενα επεκτάθηκαν στη Χαλκιδική, την Εύβοια και την Κρήτη, ενώ βροχές σημειώθηκαν και σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

Η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται στον χάρτη που δημοσιοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με βάση τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης των φαινομένων και τη σύγκριση των ποσοτήτων βροχής μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Η εικόνα της Τετάρτης δείχνει ότι οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις συγκεντρώθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές της Μαγνησίας και των Σποράδων, όπου οι καταγραφές ξεπέρασαν το όριο των 100 χιλιοστών.

Ο τελικός απολογισμός της ημέρας θα εξαρτηθεί από τις μετρήσεις που θα συγκεντρωθούν μετά την ολοκλήρωση των φαινομένων.