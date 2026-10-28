Καταγγέλλει την καταστολή σε βάρος των διαδηλωτών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «έχει επιλέξει στρατόπεδο».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την αστυνομική επέμβαση στην αντιφασιστική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο Μαρίνος Σκανδάμης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛ.Α.Σ., με αφορμή την εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Σε δήλωσή του με τίτλο «Η κυβέρνηση στο πλευρό του Κασιδιάρη», καταγγέλλει την καταστολή σε βάρος των διαδηλωτών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «έχει επιλέξει στρατόπεδο».

Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι αμαύρωσαν την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ ζητά την άμεση απελευθέρωση όσων κρατούνται μετά την αντιφασιστική κινητοποίηση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η κυβέρνηση στο πλευρό του Κασιδιάρη

Το άγριο ξύλο και η καταστολή στη Θεσσαλονίκη σε όσους συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την προκλητική ομιλία του ναζιστή Κασιδιάρη και ήδη καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει στρατόπεδο.

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Θεωρώντας πως η δημόσια τάξη απειλείται από αυτούς που πολεμούν το ναζισμό, το φασισμό και τους οπαδούς του, στάθηκε στο πλευρό του Κασιδιάρη και όλων αυτών που ακόμη και σήμερα υπερασπίζονται τις ναζιστικές ιδέες που σκότωσαν Έλληνες πατριώτες και εξόντωσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αμαύρωσαν την ημέρα που συμβολίζει την αντίσταση και νίκη κατά του ναζισμού και του φασισμού.

Ζητάμε τώρα να αφεθούν ελεύθεροι όλοι όσοι κρατούνται επειδή υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία ενάντια στο τέρας του ναζισμού. Οι ευθύνες βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση που αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Κασιδιάρη και τους οπαδούς του».