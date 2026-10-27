Δέκα τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/10) με χρηματικό έπαθλο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 7, 18, 29, 36, 44 και Τζόκερ το 1.

Το Τζόκερ δεν ανέδειξε μεγάλο νικητή σήμερα (27/10), αφού σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά δέκα τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, πέντε δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=kq50pAQRI7s}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: