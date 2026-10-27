Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε σήμερα (27/10) με χρηματικό έπαθλο ένα εκατομμύριο ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 7, 18, 29, 36, 44 και Τζόκερ το 1.
Το Τζόκερ δεν ανέδειξε μεγάλο νικητή σήμερα (27/10), αφού σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά δέκα τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις. Επίσης, πέντε δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=kq50pAQRI7s}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)