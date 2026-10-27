Οι προσπάθειες επαναπροσέγγισης του Κ. Καραμανλή- Η αποχώρηση Μπεκίρη πλήγμα στο προφίλ του Μαξίμου.

Στην εσωτερική πολιτική σκακιέρα η κυβέρνηση χάνει έναν «αξιωματικό» της. Τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού και κουμπάρο του Μιχάλη Μπεκίρη. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση πιέζεται από τα δεξιά της στα εθνικά. Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής με μια φωνή απορρίπτουν οποιαδήποτε μορφή ενημέρωσης προς την Τουρκία για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου.

Με το Μαξίμου να επιχειρεί να αντιστρέψει την εσωκομματική εικόνα. Να προσπαθεί, δηλαδή, να απομονώσει τον Αντώνη Σαμαρά και να προσεταιριστεί τον Κώστα Καραμανλή. Επιτυχώς ή ανεπιτυχώς, μένει να φανεί.

Επιχείρηση συσπείρωσης σε θολό εσωκομματικό τοπίο

Και μέσα σε αυτό το θολό εσωκομματικό τοπίο ο πρωθυπουργός συνεχίζει την προσπάθεια επανασυσπείρωσης της Ν.Δ.. Μετά τις μίνι περιοδείες στην Αττική – Βριλήσσια και Αγ. Δημήτριο- σήμερα βρίσκεται στο Κιλκίς. Νομό στον οποίο η Ν.Δ. δοκιμάζεται από το κύμα αποσυσπείρωσης. Και μετά ξαναπηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Για τον εορτασμό του ηρωικού «ΌΧΙ» των Ελλήνων στο έπος του ΄40.

Το «όχι» του Γ. Γεραπετρίτη με τα βλέμματα στραμμένα στο καλώδιο

«Αν χρειαστεί να είστε σίγουροι ότι η Ελλάδα θα ξαναπεί ‘ ΌΧΙ’ αν χρειαστεί» είπε ο υπουργός Εξωτερικών από την Αστόρια των ΗΠΑ.

Και τα βλέμματα όλων στρέφονται στην επανεκκίνηση πόντισης του καλωδίου που περνάει από το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο. Με την Τουρκία να ζητάει απλή ενημέρωση. Προς το παρόν.

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Όλο αυτό το εκρηκτικό κλίμα καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση παραμονές της 28ης Οκτωβρίου. Με τις κόντρες για τυχόν κυβερνητικές ευθύνες στα σκάνδαλα που σκάνε στον χώρο του μπάσκετ και στον τομέα φοροδιαφυγής μετά τις δεκάδες συλλήψεις στην Pizza fun και την αλυσίδα φούρνων “Χωριάτικο», να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Πλήγμα στο προφίλ του Μαξίμου η αποχώρηση Μπεκίρη

Μετά τον θόρυβο που ξεσηκώθηκε από δημοσιεύματα και την αντιπολίτευση σχετικά με το αν ο Μ. Μπεκίρης κατέχει επίσημα τη θέση του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου ή όχι , το δεξί χέρι του Κ. Μητσοτάκη αποφάσισε να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του. Όχι επειδή δέχεται τις κατηγορίες που του προσάπτουν -όπως υποστηρίζει ο ίδιος- αλλά διότι θεωρεί ότι η παραμονή του υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να βλάψει συνολικά την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Επί της ουσίας του θέματος ο Μ. Μπεκίρης παραπέμπει στη δικαιοσύνη κάνοντας λόγο για στοχοποίηση. Και έχει σημασία ότι παραλληλίζει την δική του υπόθεση με την υπόθεση Μυλωνάκη.

Για «στοχοποίηση» κάνει λόγο ο Μ. Μπεκίρης

«Εδώ και έναν μήνα βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης. Ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμοί επιχειρούν να πλήξουν εμένα και την οικογένειά μου». Η ανθρωποφαγία, όπως συνέβη και στην περίπτωση του φίλου μου Γιώργου Μυλωνάκη, έχει ξεπεράσει και αυτή τη φορά κάθε όριο».

Να θυμίσω ότι για την περίπτωση Μυλωνάκη οι υποψίες για συγκεκριμένο δημοσίευμα που τον ενέπλεκε με υπόθεση διαφθοράς στην Κύπρο είχαν εστιαστεί σε πρόσωπο εντός της κυβέρνησης. Το ίδιο υποψιάζονται και τώρα.

Έφθασε η ώρα της NAVTEX για το καλώδιο

...Και έφθασε η ώρα που η Ελλάδα θα εκδώσει NAVTEX για την πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η σχετική NAVTEX θα εκδοθεί τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου. Με το Γαλλικό πλοίο να πλέει, ήδη, σε ελληνική νερά και σήμερα να φθάνει στην Πελοπόννησο αναμένοντας την άδεια να ξεκινήσει εργασίες. Στο διαδικαστικό κομμάτι απομένει τις επόμενες ημέρες να εκδοθεί η σχετική άδεια από το υπουργείο Εξωτερικών και μετά ακολουθεί η NAVTEΧ.

Το «αγκάθι» της ενημέρωσης

Και κάπου εδώ προστίθεται το «αγκάθι» της ενημέρωσης προς την Τουρκία. Οι τελευταίες πληροφορίες του Dnews επιμένουν ότι την σχετική ενημέρωση θα αναλάβει όχι η Γαλλική εταιρία που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου στο πεδίο αλλά η Γαλλική πρεσβεία.

Κι αυτό διότι υπάρχει ρητός όρος προς την εταιρία εκτέλεσης του έργου να μην ενημερώνει και να μην παίρνει άδεια παρά μόνον από τις συμβαλλόμενες χώρες. Δηλαδή την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ενημέρωση σε όλες τις παράκτιες χώρες

Σύμφωνα με το τελευταίο σενάριο, η Γαλλική πρεσβεία θα ενημερώσει όχι μόνο την Τουρκία αλλά και άλλες παράκτιες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου. Εφόσον η ενημέρωση θα πάει σε αρκετά κράτη το πιο πιθανόν είναι να μην χρειαστεί στο κείμενο να γίνεται σαφής αναφορά ότι δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης αλλά για απλή ενημέρωση. Αναφορά που θα αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την Τουρκία. Παρ’ όλα αυτά κανείς δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή την οριστική διατύπωση του κειμένου.

Επιχείρηση άμβλυνσης των προβληματισμών Σαμαρά- Καραμανλή

Με αυτόν τον τρόπο – εκτιμούν στην κυβέρνηση- ότι ακυρώνεται ο προβληματισμός που εμφαντικά διατύπωσαν δημόσια οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Αντ. Σαμαράς και Κ. Καραμανλής. «Είναι σαν να ενημερώνεις τους γείτονες σου ότι θα κάνεις κάποια εργασία στο σπίτι σου. Δεν τους ζητάς άδεια. Απλά τους ενημερώνεις» σχολίαζε κορυφαίος υπουργός χαρακτηρίζοντας «ανεδαφικούς» τους προβληματισμούς των πρώην πρωθυπουργών.

Διάχυτη ανησυχία

Ακόμη κι έτσι στην κυβέρνηση είναι διάχυτη η ανησυχία για μία πιθανή απρόβλεπτη αντίδραση της Άγκυρας. Με κάποιους υψηλόβαθμους αξιωματούχους να διατυπώνουν ενδοιασμούς για το αν η Γαλλική εταιρία είναι κατάλληλα προετοιμασμένη ή έχει υποτιμήσει ενδεχόμενους κινδύνους στο πεδίο.

Κινήσεις επαναπροσέγγισης του Κ. Καραμανλή

Στην επιχείρηση επαναπροσέγγισης του Κ. Καραμανλή εντάσσουν κάποιοι και την επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη στην έδρα του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Πιερρακάκης ξεναγήθηκε από τον ίδιο τον Κ. Καραμανλή στις εγκαταστάσεις της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος στην Ξάνθη. Μεταξύ άλλων οι δύο άνδρες συζήτησαν το μείζον ζήτημα της φορολογία καπνών με τον υπουργό Οικονομικών να εμφανίζεται αισιόδοξος ότι θα πετύχει στο Eurogroup την παράταση του υφιστάμενου καθεστώτος μέχρι το 2036.

«Δεν υπάρχουν διαφορές»

Με τον Κ Καραμανλή να τηρεί αυστηρή ουδετερότητα και το επιτελείο Σαμαρά να υποστηρίζει ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος και να χαρακτηρίζουν ατελέσφορες τις προσπάθειες του Μαξίμου να τους διαχωρίσουν.

Και είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει από την ομιλία Καραμανλή στο Πολεμικό Μουσείο όχι τις σοβαρές ενστάσεις που διατύπωσε για την ενημέρωση της Τουρκίας σε ότι αφορά το καλώδιο αλλά την παρότρυνση Καραμανλή για ομοψυχία.

«Ακούμε τις ενστάσεις του Κ. Καραμανλή με προσοχή» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε «Κρατάω το κλείσιμο της ομιλίας του που καλεί τους πάντες σε ενότητα και ομοψυχία».