Μέρος των αρμοδιοτήτων του κ. Μπεκίρη στη βουλή θα αναλάβει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης.

Στην ταμπακιέρα της υπόθεσης του Μ. Μπεκίρη εξηγήσεις σαφείς δεν έχουν δοθεί.

Ούτε μετά την οικειοθελή αποχώρηση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού από την θέση του Διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου στη βουλή. Η κυβέρνηση αρκέστηκε στην εξήγηση ότι εκτελούσε "εθελοντικά" τα καθήκοντα του. Ενώ ο ίδιος ο κ. Μπεκίρης χαρακτήρισε «ψεύδη» όσα του καταμαρτυρούν αλλά δεν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις.

Η εκτίμηση που υπάρχει στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι η αποχώρησή του ήταν μονόδρομος. Αφού η συνέχιση αυτής της συζήτησης περί του αν είχε πτυχίο για να μπορούσε να προσληφθεί σε δημόσια θέση , θα αντανακλούσε απευθείας στο πρόσωπο του πρωθυπουργού.

Ο κ. Μπεκίρης μπορεί να πήρε μόνος του την απόφαση αλλά φυσικά την συζήτησε τόσο με τον πρωθυπουργό όσο και με άλλα στελέχη του Μαξίμου.

Μέχρι στιγμής η εικόνα που υπάρχει είναι ότι μέρος των αρμοδιοτήτων του κ. Μπεκίρη στη βουλή θα αναλάβει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης. Ο οποίος γνωρίζει άριστα τα της βουλής. Και η μοίρα ήθελε τον ίδιο να αντικαταστήσει τον Μ. Μπεκίρη που με τη σειρά του αντικατέστησε τον Γ. Μυλωνάκη όσο διάστημα περνούσε την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

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Λ.Ι.