Οι πληροφορίες φέρουν τον Γιώργο Βαρεμένο να κρατάει την έδρα και να παραμένει ανεξάρτητος.

Τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την έναρξη των παραιτήσεων από τις βουλευτικές έδρες των δεκατριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί το καλοκαίρι, διαβάζουμε διάφορα.

Ακούμε, μάλιστα, ακόμα περισσότερα. Κυριώς, κάποιους να μετατρέπουν τα «θέλω» τους σε πραγματικότητα. Με αφορμή την επικείμενη παραίτηση του βουλευτή Μίλτου Ζαμπάρα, κάποιοι στη Χαριλάου Τρικούπη ήλπιζαν ότι η έδρα της Αιτωλοακαρνανίας θα κατέληγε από «καραμπόλα» σε εκείνους. Πώς;

Είναι δεδομένο ότι ο πρώτος αναπληρωματικός Γρηγόρης Θεοδωράκης, που είναι εκ των στενότερων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, δεν θα αποδεχθεί την έδρα. Ακολουθεί, ο Γιώργος Βαρεμένος, που έχει αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου, είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά, όμως το τελευταίο διάστημα έχει αποστασιοποιηθεί από την Πατησίων.

Ήλπιζαν, λοιπόν, ότι ούτε ο κ.Βαρεμένος θα την αποδεχθεί και έτσι θα κατέληγε στον Θάνο Μωραΐτη, που έχοντας αποχωρήσει διαδοχικά από ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Κασσελάκη, έχει επαφές με παλιούς του συντρόφους -και κυρίως, φίλους, όπως η Τόνια Αντωνίου- από το ΠΑΣΟΚ.

Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο Γιώργος Βαρεμένος σκοπεύει να κρατήσει την έδρα. Και μάλιστα, από το περιβάλλον του μας λένε ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, αν ισχύουν αυτά που μάθαμε, θα ορκιστεί κανονικά, θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι κοντά με τους ανεξάρτητους βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Αριστερά.

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Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι δεν θεωρεί σημαντικό για ολόκληρη την παράταξη το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Απλά, φαίνεται πως αυτή τη στιγμή ανήκει στο -μεγάλο- κομμάτι των αριστερών ψηφοφόρων που παραμένουν αναποφάσιστοι.

Α.Γ.