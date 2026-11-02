Η πρώτη εντάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να αποστείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης.

Ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο, στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ζωή Αναστασοπούλου και ο Γιώργος Βαρεμένος, οι οποίοι κατέλαβαν αντίστοιχα τις έδρες των, Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα οι οποίοι παραιτήθηκαν από το βουλευτικό τους αξίωμα την περασμένη εβδομάδα για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

Το «παρών» στην ορκωμοσία τους έδωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

«Καλορίζικοι και καλότυχοι», τους ευχήθηκε ο προεδρεύων το Σώματος, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Η πρώτη εντάσσεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο δεύτερος αναμένεται, όπως έχει δηλώσει, να αποστείλει άμεσα επιστολή ανεξαρτητοποίησης.

Το καλωσόρισμα της Ρένας Δούρου στη Ζωή Αναστασοπούλου

«Καλωσορίζουμε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τη συντρόφισσα Ζωή Αναστασοπούλου, βουλεύτρια Ηλείας.

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Την ώρα που η κοινωνία απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στα ζέοντα θέματα της υγείας μας, της παιδείας μας, της αγροτικής παραγωγής, η συνέπεια μετράται. Και η συνέπεια κερδίζεται στην πράξη.

Η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου.

Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά», ανέφερε σε δήλωσή της η Ρένα Δούρου.

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