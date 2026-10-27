Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Την προσεχή Πέμπτη (29/10) αρχίζει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θέτει νέο πλαίσιο για servicers και προστασία οφειλετών, προβλέπει φορολογία crypto με 10% και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κεφαλαιαγορά, τράπεζες, αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έχει τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - Προστασία συνεπών οφειλετών - Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων - Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης - Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του κατατεθέντος νομοσχεδίου, σκοπός του είναι η βιώσιμη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των διαχειριστών πιστώσεων και των διαχειριστών απαιτήσεων κατά τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και κυρώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης των κυρώσεων, η ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, η διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης πληροφόρησής τους για την οφειλή τους, η διευκόλυνση της ρύθμισης ή της οριστικής διευθέτησης των οφειλών με θέσπιση αυτοτελούς, τυποποιημένης και χρονικά οριοθετημένης διαδικασίας διμερούς ρύθμισης οφειλών και η διευκόλυνση των οφειλετών στην εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της διεύρυνσης των δυνατοτήτων τμηματικής καταβολής τους.