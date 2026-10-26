«Μύλος» Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για την συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη

Άνω κάτω μεταξύ Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδη με βαριές κουβέντες στη Βουλή. Η συζήτηση ξεκίνησε για την συμμετοχή του υπουργού Υγείας στην συνάντηση στην Αθηναϊκή Λέσχη με ισραηλινούς παράγοντες και πολύ γρήγορα ειπώθηκαν βαριές κουβέντες.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά την πρωτολογία της, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα βαρύ και σοβαρό θέμα και κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να απαντήσει εάν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής για την παρουσία του και στη συνέχεια αποκάλεσε τον υπουργό Υγείας «φασίστα και ακροδεξιό αρνητή του Ολοκαυτώματος», επισημαίνοντας παράλληλα πως αντιμετωπίζει τον υπουργό Υγείας «ποινικά σε αυτή την επίκαιρη ερώτηση».

Όπως ήταν αναμενόμενο η απάντηση Γεωργιάδη ήταν σε υψηλούς τόνους. «Τι εννοείτε ότι με αντιμετωπίζετε ποινικά στη συζήτηση; Ποια νομίζετε ότι είστε;», διερωτήθηκε για να συμπληρώσει: «Εσείς που αντιστρατεύεστε το κράτος του Ισραήλ που υποστηρίζει την Ελλάδα, δεν είστε προδότρια; Εγώ είμαι φασίστας και εσείς δεν είστε προδότρια; Δεν σας αξίζει ο τίτλος της προδότριας, γιατί και γι’ αυτό πρέπει η προσωπικότητά σου να λειτουργεί».

Και συνέχισε: «Ποια νομίζεις ότι είσαι; Η Εθνική Εισαγγελέας;»

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