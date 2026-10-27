Το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Μεταφορών καλούνται να παραδώσουν στη δίκη των Τεμπών την αλληλογραφία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, για την περίοδο 2016-2026.

Δεκτή έκανε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει το δυστύχημα των Τεμπών την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας.

Η Εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η αναζήτηση αλληλογραφίας μεταξύ Ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής,κατά το μέρος που αφορά στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Σε αυτό το πλαίσιο η έδρα διατάσσει τα υπουργεία, Εξωτερικών και Μεταφορών, Υποδομών να παραδώσουν την αλληλογραφία μεταξύ τής Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2016 έως το 2026 κατά το μέρος που αφορά στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Επίσης, η έδρα επιφυλάχθηκε σε ο, τι αφορά το αίτημα να καταθέσουν στη δίκη οι Γενικοί Γραμματείς από το 2016 έως το 2023 του υπουργείου Μεταφορών.

Καταθέσεις

Στο πλαίσιο της σημερινής, 45ης συνεδρίασης κατέθεσαν δύο επιζώσες της τραγωδίας και συγγενείς θυμάτων.

Η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα, η οποία επέβαινε στο βαγόνι Β2 περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν.

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«Ακούσαμε ένα μπαμ και το τρένο άρχισε να γίνεται μια μάζα. Νόμιζα ότι το βαγόνι μας βγήκε από τη θέση του" είπε αρχικά, αναφέροντας ότι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και το αυτί από θραύσματα και έκανε λόγο για σκηνικό χάους.

«Συρθήκαμε και βγήκαμε από μια τρύπα, περπατήσαμε πάνω σε λαμαρίνες και κάποια άτομα μας φώναζαν να πάμε προς το μέρος τους, γιατί από την άλλη πλευρά υπήρχε φωτιά. Είχαν εκτοξευτεί κάποια άτομα από την έκρηξη και δεν μπορούσα να τους βοηθήσω» ανέφερε βουρκωμένη, με αναφιλητά. Ενώ τόνισε ότι άκουσε κάποια άτομα έξω από το τρένο να φωνάζουν «βοήθεια καίγομαι».

Η Ανθή Βάσσου επέβαινε κι εκείνη στο βαγόνι Β2, στο ίδιο κουπέ με τη φίλη της Τριανταφυλλιά. Μίλησε για τη σύγκρουση σημειώνοντας ότι αρχικά έχασε τις αισθήσεις της. Και αναφέρθηκε κι εκείνη στον πανικό που επικρατούσε.

«Θυμάμαι να εκτοξεύομαι, ήταν σαν να είμαι σε ένα μόνιμο πλυντήριο. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είδα ότι είχε ελάχιστο φως από τη φωτιά. Ακούγαμε κάποιες φωνές, καταλαβαίναμε ότι δε μπορούμε να βγούμε από το παράθυρο, γιατί από κάτω είχε φωτιά» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης κατέθεσαν επίσης συγγενείς των θυμάτων, Ευαγγελίας Ντος Σάντος - Κουκαριώτη και Χρυσούλας Κουκαριώτη.