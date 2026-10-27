Συγκλονιστικές οι σημερινές καταθέσεις που ακούστηκαν στη δική των Τεμπών – Τι είπε η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα για τις στιγμές μετά τη σύγκρουση και πώς περιέγραψε την εμπειρία της η Ανθή Βάσσου.

Να γίνει δεκτή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η αναζήτηση αλληλογραφίας μεταξύ Ελληνικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το μέρος που αφορά στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων πρότεινε η Εισαγγελέας της έδρας. Η πρόταση αφορά στα αιτήματα που κατέθεσε στη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου ο δικηγόρος που υποστηρίζει την κατηγορία κ. Λουκάς Αποστολίδης.

Επίσης στο πλαίσιο της ίδιας πρότασης της η Εισαγγελέας επιφυλάχθηκε στο αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες οι Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών έως ότου εξεταστούν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Να σημειωθεί ότι εναντίον των Γενικών Γραμματέων του υπουργείου δεν έχουν ασκηθεί διώξεις στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης της υπόθεσης των Τεμπών. Αντιθέτως, ο εφέτης Ανακριτής των Τεμπών κ. Σωτήρης Μπακαΐμης είχε αποστείλει σχετική επιστολή στον Άρειο Πάγο, οπότε οι Γενικοί Γραμματείς από το 2016 έως το 2023 εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Καραμανλή, ως συμμέτοχοι με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Καταθέσεις

Στο πλαίσιο της σημερινής, 45ης συνεδρίασης κατέθεσαν δύο επιζώσες της τραγωδίας και συγγενείς θυμάτων. Η Τριανταφυλλιά Κουτσιάλα, η οποία επέβαινε στο βαγόνι Β2 περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης και όσα ακολούθησαν. «Ακούσαμε ένα μπαμ και το τρένο άρχισε να γίνεται μια μάζα. Νόμιζα ότι το βαγόνι μας βγήκε από τη θέση του» είπε αρχικά, αναφέροντας ότι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και το αυτί από θραύσματα και έκανε λόγο για σκηνικό χάους.

«Συρθήκαμε και βγήκαμε από μια τρύπα, περπατήσαμε πάνω σε λαμαρίνες και κάποια άτομα μας φώναζαν να πάμε προς το μέρος τους, γιατί από την άλλη πλευρά υπήρχε φωτιά. Είχαν εκτοξευτεί κάποια άτομα από την έκρηξη και δεν μπορούσα να τους βοηθήσω» ανέφερε βουρκωμένη, με αναφιλητά. Ενώ τόνισε ότι άκουσε κάποια άτομα έξω από το τρένο να φωνάζουν «βοήθεια καίγομαι».

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Η Ανθή Βάσσου επέβαινε κι εκείνη στο βαγόνι Β2, στο ίδιο κουπέ με τη φίλη της Τριανταφυλλιά. Μίλησε για τη σύγκρουση σημειώνοντας ότι αρχικά έχασε τις αισθήσεις της. Και αναφέρθηκε κι εκείνη στον πανικό που επικρατούσε. «Θυμάμαι να εκτοξεύομαι, ήταν σαν να είμαι σε ένα μόνιμο πλυντήριο. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είδα ότι είχε ελάχιστο φως από τη φωτιά. Ακούγαμε κάποιες φωνές, καταλαβαίναμε ότι δε μπορούμε να βγούμε από το παράθυρο, γιατί από κάτω είχε φωτιά» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης κατέθεσαν επίσης συγγενείς των θυμάτων, Ευαγγελίας Ντος Σάντος - Κουκαριώτη και Χρυσούλας Κουκαριώτη.