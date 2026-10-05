Με καταθέσεις γονιών και συγγενών διεξάγεται η 36η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Με σπαρακτικές καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων συνεχίζεται για πέμπτη εβδομάδα μετά τη διακοπή του καλοκαιριού η δίκη για τα Τέμπη. Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης κατέθεσαν πρώτοι οι γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου. Η μητέρα του, Δέσποινα Γκανίδου ξεκίνησε δείχνοντας σε όλους στην αίθουσα τη φωτογραφία του παιδιού της...

Έλλειψη συστημάτων ασφαλείας

Πρώτος στη σημερινή συνεδρίαση κατέθεσε ο Λυσίμαχος Παπάζογλου, πατέρας του 22χρονου Γιώργου.. Μίλησε για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο, τονίζοντας ότι ήταν γνωστές οι ελλείψεις συστημάτων ασφαλείας σε όλους και στους υπουργούς Μεταφορών. Αναφέρθηκε στην πυρόσφαιρα και στο ότι δεν γνωρίζουμε τα αίτια που την προκάλεσε, απορρίπτοντας την εκδοχή να ευθύνονται τα έλαια σιλικόνης. Στην κατάθεση του αναφέρθηκε στα λάθη των αρχών στο πεδίο τις πρώτες ώρες, στην αλλοίωση του χώρου και κατηγόρησε τις ανακριτικές αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση. Έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας από το δικαστήριο να βρει τον λόγο για τον οποίο σκοτώθηκαν τα παιδιά τους.

Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο

Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, αρχικά έδειξε στο δικαστήριο μια φωτογραφία του γιου της και τον περιέγραψε ως ένα ήρεμο, ευγενικό παιδί, αισιόδοξο, με αρχές αξίες και όνειρα για το μέλλον του.

«Δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν τελείως διαφορετικά, στις 28/02/2023 γκρεμίστηκε η ζωή μας και διαλύθηκε το σπίτι μας» είπε για να προσθέσει:

«Μετά τη Λάρισα ο Γιώργος σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε στο κυλικείο για να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό. Το νερό αυτό, το πλήρωσε με τη ζωή του...

Τις πρώτες μέρες μετά την κηδεία ένιωθα τύψεις που δεν μπόρεσα να ανοίξω το φέρετρο να τον αγκαλιάσω, να τον αποχαιρετήσω. Μετά από 15 μήνες βρήκα το κουράγιο να δω τις φωτογραφίες από τη δικογραφία, αυτό που είδα ξεπερνά κάθε όριο φρίκης» ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι συγγενείς αναγκάστηκαν να γίνουν ντετέκτιβ για να βοηθήσουν την ανακριτική διαδικασία, την οποία χαρακτήρισε ελλιπή και τόνισε πως η πολιτεία είναι απέναντί τους, αντί να είναι μαζί τους.

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Επίσης κατέθεσε για το μπάζωμα και ξεμπάζωμα του χώρου, κόντρα σε όλα τα διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία όπως είπε δεν ακολούθησαν ούτε οι ιατροδικαστές. «Θα έπρεπε - σημείωσε χαρακτηριστικά - να είναι κατηγορούμενοι οι ιατροδικαστές και όχι μάρτυρες. Ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην υπουργός Μεταφορών θα έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος κατηγορούμενος».

Επίσης η κ. Γκανίδου έκανε λόγο για «σαλαμοποίηση» του συνολικού εγκλήματος των Τεμπών ως προς την δικονομική του διαχείριση και έκανε λόγο για ελλιπή δικογραφία και, αντίστοιχα, ελλιπές κατηγορητήριο καθώς δεν περιλαμβάνεται η έκρηξη, η πυρόσφαιρα και η φωτιά.

«Με βασανίζει, με στοιχειώνει, τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες στιγμές... Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου;» αναρωτήθηκε.

Ένταση

Στο μεταξύ, νωρίτερα αμέσως μετά την κατάθεση του κ. Παπάζογλου η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν ο καθηγητής κτηνιατρικής του ΑΠΘ δέχθηκε ερωτήσεις από τον κ. Λεωνίδα Κουμπούρα, συνήγορο της οικογένειας Πλακιά,, με τον Αντώνη Ψαρόπουλο να αντιδρά, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα οι οικογένειες θα αντιδικούν μεταξύ τους, «αφού κάποιοι έτσι θέλουν».

Η ατμόσφαιρα ηλεκτριστηκε αμέσως μετά και την κατάθεση της μητέρας του 22χρονου Γιώργου, με την Πρόεδρο της έδρας να παρεμβαίνει αφαιρώντας το λόγο από δικηγόρο, ενώ καθοριστική φάνηκε η παρέμβαση του δικηγόρου κ. Κοσμάτου για τη λήξη της έντασης.