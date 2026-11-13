Κορυφώνεται η αγωνία για τον 26χρονο Ροδίτη ανθυπίλαρχο – Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του από το Λιμενικό.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου ανθυπίλαρχου του Στρατού Ξηράς οι συγγενείς του στη Ρόδο.

Τα ίχνη του 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Στέρνα, στην Περαχώρα Λουτρακίου, στον Κορινθιακό Κόλπο όπου είχε πάει για κατάδυση σύμφωνα με την rodiaki.gr.

Oι Λιμενικές Αρχές Κορίνθου, Κιάτου και Ιτέας ενημερώθηκαν το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου για την εξαφάνιση του νεαρού δύτη. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, το αλιευτικό σκάφος «Άγιος Νικόλαος», δύο ιδιώτες δύτες και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή εθελοντικών ομάδων, με τη χρήση drone για την κάλυψη μεγαλύτερης θαλάσσιας και παράκτιας έκτασης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 26χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για ερασιτεχνική κατάδυση, όταν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί χάθηκαν τα ίχνη του. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του/

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Κορίνθου, ενώ οι συγγενείς του στη Ρόδο περιμένουν με αγωνία οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.