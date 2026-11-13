Το μήνυμα από το σύντροφό της που την έκανε να χαμογελάσει.

Ένα απρόσμενο μήνυμα δέχτηκε το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου η Κατερίνα Καινούργιου την ώρα που βρισκόταν στον αέρα της εκπομπής του Alpha «Super Κατερίνα».

Πιο συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια την ώρα που βρισκόταν στον αέρα, δέχτηκε ένα μήνυμα από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή με την ίδια να χαμογελάει πλατιά, πριν αποκαλύψει στους συναδέλφους της το περιεχόμενο της συζήτησης.

Όπως μοιράστηκε λίγο αργότερα, ο σύζυγός της τής έστειλε φωτογραφία την κόρη της, Ξένια, η οποία στεκόταν μπροστά από την τηλεόραση την ώρα που η παρουσιάστρια έκανε εκπομπή.

«Παιδιά συγγνώμη, απλά μου έστειλε ο Παναγιώτης την μικρή τώρα που βλέπει τηλεόραση, βλέπει εμάς, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει ακόμα… Μπορεί από τη φωνή, αλλά είναι ακόμη πολύ μικρή… Τώρα ενθουσιάστηκα, γιατί κάθεται και χαζεύει, έτσι… Είναι η πρώτη φορά νομίζω, που παρακολουθεί με τόση προσοχή…», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

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Η τρυφερή εξομολόγηση για την κόρη της

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, η Κατερίνα Καινούργιου, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αποκαλύπτοντας μόλις μερικά από τα συναισθήματά της για τη μικρή Ξένια.

Συγκεκριμένα, ανατρέχοντας στο παρελθόν, έγραψε πάνω στη φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της: «Πέρσι τέτοια εποχή, μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, σε κρατούσα μέσα μου… Φέτος σε κρατάω στην αγκαλιά μου. Το ίδιο δέντρο, τα ίδια φωτάκια, αλλά μία ζωή εντελώς διαφορετική… Μια ζωή πιο γεμάτη, πιο όμορφη, με μια αγάπη που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Πέρσι ήσουν η πιο γλυκιά μου προσμονή… Φέτος είσαι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου».