Η Αγγελική Νικούλη επιστρέφει απόψε και φέρνει στο προσκήνιο μία σκοτεινή υπόθεση.

Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη φέρνει στο προσκήνιο ένα ανατριχιαστικό έγκλημα.

Νύχτα τρόμου τον Δεκαπενταύγουστο.

Ανήμερα της Παναγίας, το βράδυ εκείνο βάφτηκε με αίμα.

Το γλέντι που μετατράπηκε σε εφιάλτη για τον πατέρα τεσσάρων κοριτσιών.

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