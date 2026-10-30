Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά δύο υποθέσεις που κρύβουν σκοτεινά μυστικά και αναπάντητα ερωτήματα.
Θρίλερ στην Πελοπόννησο με νεαρό γεωπόνο.
- Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.
- Η μικρή βόλτα στα πατρογονικά του εδάφη. Ποιος και τι του έκλεισε τον δρόμο της επιστροφής;
- Το «Τούνελ» ακολουθεί τα ίχνη του στην προσπάθεια να λυθεί αυτός ο μπερδεμένος γρίφος.
- Ποιος γνωρίζει και δεν μιλά; Ποια κομμάτια λείπουν από το παζλ του μυστηρίου;
Η εκπομπή επιστρέφει στις Σέρρες για τη δολοφονία του άτυχου πατέρα...
Ο γιος του και τελευταίος μάρτυρας μιλά για όλα στην Αγγελική Νικολούλη.
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