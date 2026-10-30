Σημαντικές παραμένουν και οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο 7,6% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026, από 8,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Παρά τη σημαντική ετήσια βελτίωση, η ανεργία εξακολουθεί να πλήττει περισσότερο τους νέους και τις γυναίκες, ενώ σε μηνιαία βάση καταγράφεται μικρή αύξηση του συνολικού ποσοστού.

Η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών διαμορφώθηκε στο 17,3% τον Σεπτέμβριο, έναντι 20% έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας μείωση κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες. Παρά τη βελτίωση, το ποσοστό παραμένει υπερδιπλάσιο του εθνικού μέσου όρου, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι νεότερες ηλικίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 74 ετών η ανεργία περιορίστηκε στο 7%, από 8,1% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Σημαντικές παραμένουν και οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η ανεργία στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 10,5%, έναντι μόλις 5,2% στους άνδρες, παρουσιάζοντας υπερδιπλάσιο ποσοστό. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, η ανεργία των γυναικών μειώθηκε από 11,4%, ενώ στους άνδρες υποχώρησε από 6,7%. Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση, η διαφορά των 5,3 ποσοστιαίων μονάδων αναδεικνύει το επίμονο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην απασχόληση.

Στο σύνολο της χώρας, οι άνεργοι ανήλθαν σε 359.609 άτομα, μειωμένοι κατά 57.627 σε ετήσια βάση, αλλά αυξημένοι κατά 7.509 σε σχέση με τον Αύγουστο. Οι απασχολούμενοι έφτασαν τα 4.391.208 άτομα, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 49.573 εργαζομένων. Ωστόσο, σε μηνιαία βάση μειώθηκαν κατά 8.945, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από 7,4% σε 7,6%.