Η εξέλιξη αποτυπώνει την ένταση των ανατιμήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο.

Νέα σημαντική επιτάχυνση καταγράφουν οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά, εντείνοντας τις πιέσεις στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι τιμές των υλικών αυξήθηκαν κατά 5,6% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης μόλις 2,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αποτυπώνει την ένταση των ανατιμήσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, με το ενεργειακό κόστος και βασικά οικοδομικά υλικά να πρωταγωνιστούν στις αυξήσεις.

Μεγάλη ανατίμηση στο diesel

Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη ετήσια ανατίμηση κατέγραψε το πετρέλαιο κίνησης (diesel), με εντυπωσιακή άνοδο 31,2%, ενώ ακολούθησε η ηλεκτρική ενέργεια με αύξηση 14,9%.

Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στα τούβλα κατά 12,4%, στους χάλκινους αγωγούς κατά 11,3% και στο έτοιμο σκυρόδεμα κατά 6,6%.

Ακριβότεροι κατά 5,8% ήταν οι πλαστικοί και συνθετικοί σωλήνες, ενώ οι τιμές στα παρκέτα αυξήθηκαν κατά 5,5% και στα κουφώματα αλουμινίου κατά 4,9%.

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Ανατιμήσεις καταγράφηκαν ακόμη στα πλακίδια κατά 4,7%, στο τσιμέντο κατά 4,3%, στον σίδηρο οπλισμού κατά 4%, στις μαρμαρόπλακες κατά 3,8% και στους ανελκυστήρες κατά 3,5%.

Ανοδική πορεία και σε μηνιαία βάση

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους η αύξηση ήταν μόλις 0,01%.

Και σε αυτή τη σύγκριση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν το πετρέλαιο κίνησης, με 6,9%, και η ηλεκτρική ενέργεια, με 5%.

Ακολούθησαν τα τούβλα με 1,2%, οι πλαστικοί σωλήνες με 0,6%, το έτοιμο σκυρόδεμα με 0,4% και ο σίδηρος οπλισμού με 0,3%.

Ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στις 137,61 μονάδες, έναντι 130,32 μονάδων τον Σεπτέμβριο του 2025, με έτος βάσης το 2021.