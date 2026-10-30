Οι ράγες των συρόμενων παραθύρων λειτουργούν σαν μικρές παγίδες για τη σκόνη και τους ρύπους.

Πλένετε τα τζάμια, καθαρίζετε τα περβάζια και ξεσκονίζετε τα παράθυρα, αλλά υπάρχει ένα σημείο που συχνά παραμένει παραμελημένο και αυτό είναι οι ράγες στο κάτω μέρος τους. Εκεί συσσωρεύονται σκόνη, γύρη, νεκρά έντομα και βρωμιά, δημιουργώντας με τον καιρό ένα επίμονο στρώμα που δεν απομακρύνεται εύκολα.

Μια απλή λύση που προτείνουν επαγγελματίες καθαρισμού είναι η χρήση μαγειρικής σόδας. Σε συνδυασμό με λίγο λευκό ξίδι και μια παλιά οδοντόβουρτσα, μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων, ακόμη και από τις πιο δύσκολες γωνίες.

Γιατί συγκεντρώνεται τόση βρωμιά στις ράγες των παραθύρων

Οι ράγες των συρόμενων παραθύρων λειτουργούν σαν μικρές παγίδες για τη σκόνη και τους ρύπους. Κάθε φορά που ανοίγετε το παράθυρο, αέρας, χώμα και μικρά σωματίδια καταλήγουν στο εσωτερικό του οδηγού. Παράλληλα, η υγρασία από τη συμπύκνωση των υδρατμών στο τζάμι μπορεί να κυλήσει προς τα κάτω και να αναμειχθεί με τη σκόνη. Έτσι δημιουργείται μια κολλώδης βρωμιά που συσσωρεύεται σταδιακά. Με τον καιρό, το παράθυρο μπορεί να ανοίγει και να κλείνει πιο δύσκολα, ενώ στις γωνίες ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρα σημάδια ή δυσάρεστες οσμές. Το φθινόπωρο είναι μια καλή περίοδος για τον συγκεκριμένο καθαρισμό, καθώς με την έναρξη της θέρμανσης η συμπύκνωση υδρατμών μπορεί να αυξηθεί, μεταφέροντας υγρασία στις ήδη λερωμένες ράγες σύμφωνα με το coolist.com.

Τι προσφέρει η μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα λειτουργεί ως ήπιο λειαντικό και μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση της επίμονης βρωμιάς χωρίς να χαράζει εύκολα επιφάνειες όπως το βινύλιο ή το αλουμίνιο, όταν χρησιμοποιείται με προσοχή.

Παράλληλα, βοηθά στην αντιμετώπιση δυσάρεστων οσμών.

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Όταν ψεκάζεται με αραιωμένο λευκό ξίδι, δημιουργείται αφρισμός που μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσουν τα υπολείμματα στις γωνίες. Ωστόσο, η αντίδραση των δύο υλικών εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό το ένα το άλλο, επομένως το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε κάποια ενισχυμένη απολυμαντική δράση.

Πώς να καθαρίσετε σωστά τις ράγες

Η εταιρεία επισκευής τζαμιών Glass Doctor προτείνει μια απλή διαδικασία που μπορεί να γίνει με υλικά τα οποία υπάρχουν ήδη στα περισσότερα σπίτια.

Ανοίξτε εντελώς το παράθυρο. Αν υπάρχει σίτα που αφαιρείται εύκολα, βγάλτε την προσωρινά.

Απομακρύνετε τη χαλαρή σκόνη. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα με στενό εξάρτημα για να καθαρίσετε τα μεγαλύτερα υπολείμματα.

Τρίψτε τα δύσκολα σημεία. Μια παλιά οδοντόβουρτσα μπορεί να φτάσει στις γωνίες και στα στενά σημεία της ράγας.

Ρίξτε λίγη μαγειρική σόδα. Εστιάστε στα σημεία όπου έχει συγκεντρωθεί περισσότερη βρωμιά.

Ψεκάστε με αραιωμένο ξίδι. Αναμείξτε λευκό ξίδι με νερό και ψεκάστε τόσο ώστε να υγρανθεί η σόδα, χωρίς να πλημμυρίσει η ράγα.

Αφήστε το μείγμα να δράσει για περίπου πέντε λεπτά. Ο αφρισμός μπορεί να βοηθήσει να χαλαρώσουν τα υπολείμματα.

Τρίψτε και σκουπίστε. Χρησιμοποιήστε την οδοντόβουρτσα, φορώντας γάντια, και απομακρύνετε τα υπολείμματα με πανί ή χαρτί κουζίνας.

Ολοκληρώστε τον καθαρισμό. Αν χρειάζεται, περάστε τη ράγα με χλιαρό νερό και λίγο σαπούνι και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν κλείσετε το παράθυρο.

Η Glass Doctor συνιστά ο καθαρισμός να γίνεται τουλάχιστον μία ή δύο φορές τον χρόνο, ιδανικά την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Μην ξεχνάτε τις μικρές οπές αποστράγγισης

Ένα σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι μικρές οπές αποστράγγισης στο κάτω μέρος του πλαισίου. Υπάρχουν σε πολλά παράθυρα και επιτρέπουν στο νερό που εισέρχεται στη ράγα να απομακρύνεται προς τα έξω.

Αν φράξουν από σκόνη και άλλα υπολείμματα, το νερό μπορεί να λιμνάσει στο εσωτερικό του πλαισίου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει ζημιές στον τοίχο γύρω από το παράθυρο.

Για να ελέγξετε αν λειτουργούν, ρίξτε προσεκτικά μια μικρή ποσότητα νερού στη ράγα. Αν δεν απομακρύνεται, οι οπές ενδέχεται να έχουν φράξει. Μπορείτε να τις καθαρίσετε απαλά με ένα καθαριστικό σωληνάκι ή μια μικρή βούρτσα, χωρίς να τις πιέζετε ή να τις καταστρέφετε.

Τι πρέπει να προσέξετε

Η μαγειρική σόδα βοηθά στον καθαρισμό και στην αντιμετώπιση των οσμών, αλλά δεν αποτελεί απολυμαντικό. Επίσης, δεν μπορεί να διορθώσει μηχανικά προβλήματα, όπως φθαρμένα ροδάκια ή παραμορφωμένο πλαίσιο, που κάνουν το παράθυρο να κολλάει.

Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα υγρού και αποφύγετε να πλημμυρίσετε τη ράγα, ιδιαίτερα αν οι οπές αποστράγγισης είναι φραγμένες. Διαφορετικά, το νερό μπορεί να περάσει σε σημεία όπου δεν πρέπει.

Μια μικρή ποσότητα μαγειρικής σόδας, λίγο αραιωμένο ξίδι και μια παλιά οδοντόβουρτσα αρκούν για να φροντίσετε ένα από τα πιο παραμελημένα σημεία του σπιτιού πριν από τον χειμώνα.