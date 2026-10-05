Ένα προϊόν που υπάρχει ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας κάθε σπιτιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια απλή και οικονομική λύση για τη μείωση της υγρασίας γύρω από τα παράθυρα.

Το καλοκαίρι δίνει σταδιακά τη θέση του στο φθινόπωρο, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, τις βροχές και την αυξημένη υγρασία να κάνουν ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία τους. Μαζί με την αλλαγή του καιρού επιστρέφει και ένα γνώριμο πρόβλημα στα σπίτια που δεν είναι άλλο από τη συμπύκνωση υδρατμών στα παράθυρα.

Τα πρωινά είναι πλέον πιο δροσερά, ενώ η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία μέσα και έξω από το σπίτι ευνοεί τον σχηματισμό σταγονιδίων στα τζάμια. Το φαινόμενο μπορεί να φαίνεται αρχικά αθώο, όμως η συστηματική συσσώρευση υγρασίας μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων γύρω από τα παράθυρα.

Και μπορεί ένας αφυγραντήρας να αποτελεί μια λύση για την αντιμετώπιση της υγρασίας, υπάρχει ένα πολύ πιο απλό και οικονομικό κόλπο που μπορεί να δοκιμάσει κανείς, χρησιμοποιώντας ένα προϊόν που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα, το αλάτι.

Πώς λειτουργεί το αλάτι

Η συμπύκνωση δημιουργείται όταν ο ζεστός και υγρός αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού συναντά τις κρύες επιφάνειες, όπως τα τζάμια και τους εξωτερικούς τοίχους. Καθώς ο αέρας ψύχεται, οι υδρατμοί μετατρέπονται σε μικρά σταγονίδια νερού. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει εντονότερο το φθινόπωρο, όταν τα παράθυρα και οι πόρτες παραμένουν κλειστά για να διατηρείται η θερμοκρασία στο εσωτερικό. Παράλληλα, καθημερινές δραστηριότητες, όπως το μαγείρεμα, το ζεστό ντους και το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι, προσθέτουν ακόμη περισσότερη υγρασία στον αέρα. Το αλάτι μπορεί να λειτουργήσει ως ένας απλός απορροφητής υγρασίας. Η πρακτική είναι ιδιαίτερα εύκολη. Αρκεί ένα μικρό μπολ ή βάζο με επιτραπέζιο ή χοντρό αλάτι.

Τοποθετήστε ένα μπολ στο περβάζι

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Η σύσταση είναι να τοποθετηθεί το μπολ με το αλάτι πάνω στο περβάζι, κοντά στο παράθυρο. Το αλάτι μπορεί να απορροφήσει μέρος της υγρασίας από τον αέρα, συμβάλλοντας στη μείωση των υδρατμών που καταλήγουν πάνω στο τζάμι σύμφωνα με το express.co.uk.

Ο ιστότοπος οικιακών συμβουλών The Spruce αναφέρει ότι ένα μπολ με αλάτι κοντά στο παράθυρο μπορεί να βοηθήσει στην απορρόφηση της υγρασίας πριν αυτή συμπυκνωθεί πάνω στα τζάμια. Ωστόσο, η ποσότητα του αλατιού και το πόσο συχνά χρειάζεται αντικατάσταση εξαρτώνται από τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι. Ένα βασικό σημάδι ότι το αλάτι έχει απορροφήσει αρκετή υγρασία είναι όταν αρχίσει να δημιουργεί σβόλους ή να κολλάει. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιο.

Γιατί αυξάνεται η συμπύκνωση το φθινόπωρο

Η συμπύκνωση είναι συχνότερη όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν και το εσωτερικό του σπιτιού θερμαίνεται. Ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία, η οποία στη συνέχεια καταλήγει στις πιο κρύες επιφάνειες. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει ακόμη πιο έντονο όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα δωμάτια. Για παράδειγμα, ένα πολύ ζεστό σαλόνι δίπλα σε ένα κρύο, μη θερμαινόμενο δωμάτιο μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για περισσότερη συμπύκνωση. Γι' αυτό και η σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας και ο αερισμός των χώρων παραμένουν σημαντικά μέτρα για τον περιορισμό της υγρασίας.

Τι να κάνετε αν εμφανιστεί μούχλα

Η συμπύκνωση που παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα. Η συσσώρευση υγρασίας μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία υγρών κηλίδων και μούχλας γύρω από τα παράθυρα. Εάν εμφανιστούν σταγόνες νερού στα τζάμια, είναι σημαντικό να σκουπίζονται οι επιφάνειες και να μην παραμένουν υγρές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που εμφανιστούν μαύρα σημάδια ή ενδείξεις μούχλας, μπορεί να χρειαστεί σχολαστικός καθαρισμός με κατάλληλο καθαριστικό αντιμουχλικής δράσης, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος.

Οι ειδικοί της Lottomart χαρακτηρίζουν τη μέθοδο ιδιαίτερα απλή. Ένα μικρό μπολ ή βάζο γεμίζει με επιτραπέζιο αλάτι και τοποθετείται στο περβάζι. Όταν το αλάτι αρχίσει να σβολιάζει, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι έχει απορροφήσει υγρασία και χρειάζεται αντικατάσταση. Έτσι, ένα προϊόν που υπάρχει ήδη στο ντουλάπι της κουζίνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια απλή και οικονομική λύση για τη μείωση της υγρασίας γύρω από τα παράθυρα.

Ωστόσο, το αλάτι δεν αντικαθιστά τον σωστό αερισμό ή έναν αφυγραντήρα σε χώρους με σοβαρό και επίμονο πρόβλημα υγρασίας. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρειάζεται τακτικός αερισμός, περιορισμός της υγρασίας από δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα και το στέγνωμα ρούχων και σωστή θέρμανση των χώρων.

Οι ειδικοί της Lottomart δήλωσαν: «Η τακτική συσσώρευση συμπύκνωσης δεν είναι απλώς αντιαισθητική – μπορεί να αποτελέσει έδαφος αναπαραγωγής για τη μούχλα, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του νοικοκυριού. «Η μέθοδος είναι πραγματικά εύκολη στην εφαρμογή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να γεμίσετε ένα μικρό μπολ ή βάζο με επιτραπέζιο αλάτι και να το τοποθετήσετε στο περβάζι του παραθύρου σας. Μόλις το αλάτι αρχίσει να σβολιάζει, αυτό είναι το σημάδι σας να το αντικαταστήσετε με μια φρέσκια ποσότητα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά».