Η ιαπωνική τεχνική αποτελεί μια απλή και οικονομική λύση για όσους θέλουν να περιορίσουν τον χρόνο που χρειάζονται τα ρούχα για να στεγνώσουν

Το στέγνωμα των ρούχων γίνεται συχνά μια δύσκολη υπόθεση κατά τους χειμερινούς μήνες, ιδιαίτερα όταν η υγρασία είναι αυξημένη και ο καιρός δεν επιτρέπει το άπλωμα σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, μια απλή ιαπωνική τεχνική υπόσχεται να μειώσει τον χρόνο στεγνώματος, χωρίς τη χρήση στεγνωτηρίου ή την αγορά πρόσθετου εξοπλισμού.

Πρόκειται για τη μέθοδο της «καμάρας», η οποία βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται τα ρούχα στην απλώστρα, ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσά τους και να απομακρύνεται ταχύτερα η υγρασία.

Γιατί τα ρούχα αργούν να στεγνώσουν τον χειμώνα

Η διαδικασία του στεγνώματος βασίζεται στην εξάτμιση του νερού που έχει απορροφήσει το ύφασμα. Όταν, όμως, η θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία στην ατμόσφαιρα αυξημένη, η εξάτμιση επιβραδύνεται.

Παράλληλα, όταν τα ρούχα είναι τοποθετημένα πολύ κοντά μεταξύ τους, ο αέρας δεν κυκλοφορεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα υγρό στρώμα γύρω από τα υφάσματα, το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το στέγνωμα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία, η χαμηλότερη υγρασία και η κίνηση του αέρα μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία. Η ιαπωνική μέθοδος εστιάζει κυρίως στον τελευταίο παράγοντα, αξιοποιώντας τη σωστή διάταξη των ρούχων.

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Πώς λειτουργεί η ιαπωνική μέθοδος της «καμάρας»

Η τεχνική ονομάζεται «ξήρανση με καμάρα» και προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο απλώματος. Αντί να τοποθετούνται τα ρούχα τυχαία ή εναλλάξ, τα μεγαλύτερα σε μήκος κομμάτια κρεμιούνται στις εξωτερικές πλευρές της απλώστρας, ενώ τα μικρότερα τοποθετούνται σταδιακά προς το κέντρο.

Με αυτόν τον τρόπο, τα ρούχα σχηματίζουν ένα ανάποδο U, αφήνοντας έναν ανοιχτό χώρο στο κάτω μέρος, ο οποίος διευκολύνει την κυκλοφορία του αέρα.

Η ιαπωνική εταιρεία οικιακών ειδών Lion εξέτασε την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης, συγκρίνοντάς την με άλλους τρόπους απλώματος, όπως η διάταξη σε σχήμα V και η εναλλαγή μακριών και κοντών ρούχων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμής, σε συνθήκες θερμοκρασίας 22 βαθμών Κελσίου και σχετικής υγρασίας 65%, τα ρούχα που είχαν απλωθεί σε διάταξη καμάρας στέγνωσαν σε περίπου τέσσερις ώρες. Ο χρόνος ήταν κατά περίπου 30 λεπτά μικρότερος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες διατάξεις.

Πώς να απλώσετε σωστά τα ρούχα

Για να εφαρμόσετε τη μέθοδο, χρειάζεται αρχικά να χωρίσετε τα ρούχα σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το μήκος και το πάχος τους.

Στις εξωτερικές πλευρές: Τοποθετήστε παντελόνια, φούτερ με κουκούλα, πετσέτες μπάνιου και άλλα χοντρά βαμβακερά υφάσματα.

Στο ενδιάμεσο τμήμα: Απλώστε τα συνηθισμένα μπλουζάκια και τις πετσέτες χεριώνΣτο κέντρο: Τοποθετήστε μικρότερα κομμάτια, όπως κάλτσες και εσώρουχα.

Σημαντικό είναι τα κάτω άκρα των ρούχων να σχηματίζουν σταδιακά μια καμπύλη προς το κέντρο, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω από την απλώστρα.

Επιπλέον, το πάχος των υφασμάτων παίζει ρόλο. Ένα πιο χοντρό ρούχο, ακόμη κι αν είναι κοντύτερο από κάποιο άλλο, καλό είναι να τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά, όπου υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία αέρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι πετσέτες. Ένα απλό τίναγμα περίπου δέκα φορές πριν από το άπλωμα βοηθά να χαλαρώσουν οι ίνες τους και να διευκολυνθεί το στέγνωμα. Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγεται το δίπλωμα των μεγάλων υφασμάτων σε πολλαπλές στρώσεις, αλλά και η επαφή τους με τα διπλανά ρούχα.

Όσο τα μικρότερα κομμάτια στεγνώνουν, μπορείτε να τα απομακρύνετε από την απλώστρα, ώστε να παραμένει ελεύθερος ο χώρος στο κέντρο. Εάν ο αέρας στο δωμάτιο δεν κινείται επαρκώς, ένας ανεμιστήρας σε χαμηλή ένταση μπορεί επίσης να βοηθήσει.

Τι πρέπει να προσέξετε για την υγρασία και την ασφάλεια

Η μέθοδος της καμάρας μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα στα ρούχα, ωστόσο δεν αποτελεί λύση για την αυξημένη υγρασία μέσα στο σπίτι.

Εάν παρατηρείτε υδρατμούς στα τζάμια ή έντονη υγρασία στον χώρο, χρειάζεται τακτικός αερισμός ή η χρήση αφυγραντήρα, ώστε να απομακρύνεται η υγρασία που απελευθερώνεται κατά το στέγνωμα.

Εξίσου σημαντικό είναι να αποφεύγεται η τοποθέτηση της απλώστρας κοντά σε φορητές θερμάστρες. Οι θερμάστρες χώρου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για το στέγνωμα ρούχων, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Πηγή: thecoolist.com