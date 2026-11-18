Η συμφωνία προβλέπει την αρχική απόκτηση του 65% της Fibank από τους βασικούς μετόχους της, Ivailo Mutafchiev και Tzeko Minev, με τίμημα που αντιστοιχεί σε 6,731 ευρώ ανά μετοχή.

Σε μια στρατηγική συμφωνία που αλλάζει τις ισορροπίες στον τραπεζικό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προχωρά η Eurobank, ανακοινώνοντας την εξαγορά του 65% της βουλγαρικής First Investment Bank (Fibank), έναντι 650 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία αποτιμά το σύνολο της Fibank σε περίπου 1 δισ. ευρώ και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Βουλγαρία, μέσω της συνένωσης με την Postbank, θυγατρική της Eurobank στη χώρα. Παράλληλα, η ελληνική τράπεζα σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος της συναλλαγής και να διατηρήσει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια.

Οι όροι της συμφωνίας και το χρονοδιάγραμμα της εξαγοράς

Η συμφωνία προβλέπει την αρχική απόκτηση του 65% της Fibank από τους βασικούς μετόχους της, Ivailo Mutafchiev και Tzeko Minev, με τίμημα που αντιστοιχεί σε 6,731 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές, με στόχο την απόκτηση του συνόλου της τράπεζας. Ήδη, η Bulgarian Development Bank, η οποία ελέγχει περίπου το 18% της Fibank, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στη δημόσια πρόταση. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων, ενώ η νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών προγραμματίζεται για το τέταρτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Με την ενοποίηση της Fibank, που σήμερα αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας, και της Postbank, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση, το νέο σχήμα εκτιμάται ότι θα κατακτήσει την πρώτη θέση στην αγορά, με μερίδιο περίπου 20% σε ενεργητικό και καταθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα οικονομικά οφέλη που προσδοκά η διοίκηση της Eurobank από τη συμφωνία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, οι ετήσιες συνέργειες κόστους αναμένεται να ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, με πλήρη υλοποίηση έως το 2029. Παράλληλα, η Fibank εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 190 εκατ. ευρώ στα ετήσια καθαρά κέρδη του ομίλου, μετά την ενσωμάτωση των συνεργειών. Η εξαγορά προβλέπεται να αυξήσει τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank κατά περίπου 12% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά 7%. Για τη χρηματοδότηση της επένδυσης θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα πλεονάζοντα κεφάλαια και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ, για την οποία προγραμματίζεται έκτακτη γενική συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2026. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 14%, ενώ διατηρείται ο στόχος διανομής του 55% των κερδών στους μετόχους.

Η κίνηση ενισχύει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της Eurobank, σε μια περίοδο κατά την οποία η Βουλγαρία εμφανίζει ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2026. Η Fibank διαθέτει ενεργητικό 10,6 δισ. ευρώ, καταθέσεις 8,2 δισ. ευρώ και δίκτυο 115 καταστημάτων, ενώ η Postbank εμφανίζει ενεργητικό 14,8 δισ. ευρώ.

Οι δηλώσεις του Φωκίωνα Καραβία για τη συμφωνία

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε:

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«Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank και τον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας. Μέσω της συνένωσης της Fibank και της Postbank, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Βουλγαρία.

Καλωσορίζουμε θερμά τους ανθρώπους της Fibank στην οικογένεια της Eurobank με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για όσα έχουν επιτύχει: τη μετεξέλιξη μιας μικρής τράπεζας στο πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της Βουλγαρίας, με ιδιαίτερα ισχυρή φήμη για την εξυπηρέτηση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.

Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα επιτεύγματα και στη δύναμη της εξαιρετικής μας ομάδας στη Βουλγαρία, θα δημιουργήσουμε μια ακόμη ισχυρότερη τράπεζα, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας και μια διαρκή συνεισφορά στην βουλγαρική οικονομία».

Τι δηλώνουν οι ιδρυτές και μέτοχοι της Fibank

Ο κ. Tzeko Minev και ο κ. Ivailo Mutafchiev, ιδρυτές και μέτοχοι της Fibank, δήλωσαν: «Η οικοδόμηση της Fibank υπήρξε πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για εμάς. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η αφοσίωση των συναδέλφων μας συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού βουλγαρικού τραπεζικού franchise.

Πιστεύουμε ότι η Eurobank είναι ο κατάλληλος μακροπρόθεσμος εταίρος για το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης της Fibank. Ο συνδυασμός με την Postbank θα φέρει μεγαλύτερη κλίμακα, ευρύτερη τεχνογνωσία και νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη τη Βουλγαρία. Ανυπομονούμε να δούμε την ενοποιημένη τράπεζα να χτίζει και να ευημερεί πάνω στα δυνατά σημεία και των δύο ιδρυμάτων».