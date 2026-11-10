Η Kambi θα παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης κατά τη μεταβατική περίοδο, ενώ στη συνέχεια εξειδικευμένη ομάδα της θα ενταχθεί στην Allwyn, υποστηρίζοντας τη λειτουργία και την εξέλιξη της νέας πλατφόρμας.

Σε δύο σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, συνολικής αξίας 157 εκατ. ευρώ, προχωρά η Allwyn AG, ενισχύοντας τον έλεγχό της σε κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές και ψηφιακό περιεχόμενο. Η εταιρεία αποκτά το υπολειπόμενο 30% της Instant Win Gaming (IWG) έναντι 107 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα συμφώνησε με την Kambi για την ανάπτυξη δικής της πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος. Η συμφωνία με την Kambi Group plc προβλέπει την απόκτηση παγκόσμιας άδειας αορίστου διάρκειας για τη χρήση του πηγαίου κώδικα της τεχνολογίας αθλητικού στοιχήματος που έχει αναπτύξει. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ έως το 2029, με το ήμισυ να καταβάλλεται εντός του 2027.

Η Kambi θα παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης κατά τη μεταβατική περίοδο, ενώ στη συνέχεια εξειδικευμένη ομάδα της θα ενταχθεί στην Allwyn, υποστηρίζοντας τη λειτουργία και την εξέλιξη της νέας πλατφόρμας. Στόχος είναι η μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία, η προσαρμογή των προϊόντων στις ανάγκες διαφορετικών αγορών και η αξιοποίηση συνεργειών με το διαδικτυακό καζίνο. Σημειώνεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα της Allwyn από το αθλητικό στοίχημα υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργιών διαχείρισης στοιχηματικών αγορών, τιμολόγησης και κινδύνων αναμένεται να αυξήσει τα ετήσια κεντρικά κόστη κατά μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το 2027.

Πλήρης έλεγχος της IWG

Στο δεύτερο σκέλος των ανακοινώσεων, η Allwyn αποκτά το εναπομείναν 30% της IWG έναντι περίπου 120 εκατ. δολαρίων (107 εκατ. ευρώ), μετά την άσκηση δικαιώματος πώλησης από τους μετόχους μειοψηφίας. Η IWG δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ψηφιακών στιγμιαίων παιχνιδιών, διατηρώντας συνεργασίες με λοταρίες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές. Το 2025 κατέγραψε αύξηση 30% στα προσαρμοσμένα EBITDA. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ οι ιδρυτές της IWG θα παραμείνουν σε εκτελεστικές θέσεις.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι δύο κινήσεις εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn Digital, Kresimir Spajic, υπογράμμισε ότι η απόκτηση βασικών τεχνολογικών δυνατοτήτων θα επιτρέψει ταχύτερη καινοτομία, μεγαλύτερη διαφοροποίηση προϊόντων και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές.